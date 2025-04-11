Блинкен предупредил о риске США оказаться в изоляции из-за политики Трампа

Политика администрации президента США Дональда Трампа, направленная на усиление контроля за импортом, приведет страну к изоляции. Соответствующее мнение выразил в среду, 9 апреля, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен.

Свою позицию он объяснил тем, что во времена, когда США имели дело только с Китаем, на их долю приходилось всего 20% мирового ВВП. При этом, отметил экс-госсекретарь, когда США работали вместе с партнерами в Европе и Восточной Азии, данный показатель составлял 50–60%.



«Китаю гораздо сложнее игнорировать такое. Именно так достигаются реальные результаты. Боюсь, что мы движемся к ситуации, когда вместо «Америка превыше всего» получится «Америка в одиночестве», — заявил он в интервью CNBC.

Блинкен также выразил опасения, что меры Белого дома могут подорвать доверие к США и это приведет к тому, что другие страны будут искать способы действовать в обход Вашингтона.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Позднее CNBC сообщил, что американский лидер повысил пошлины на товары из Китая до 145%.

Газета The New York Times 8 апреля сообщила о том, что Трамп отложил введение пошлин для 75 стран на 90 дней из-за паники среди американцев, — президент охарактеризовал ситуацию на рынках после введения тарифов как «довольно мрачную».