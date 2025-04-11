Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп повысил пошлины на товары из Китая до 145%
Общество
Открытое горение на складе в Сходне ликвидировано
Интернет и технологии
В работе СБП произошел сбой
Общество
На строительство жилья в ДНР и Запорожской области выделят более 520 млн рублей
Мир
Reuters сообщило о столкновении двух самолетов в аэропорту Вашингтона
Мир
В Госдепе США призвали Россию освободить осужденного за наемничество американца
Политика
Политолог оценил заявления Киева о готовности купить оружие США
Армия
Снайперы начали использовать багги для боевой работы
Мир
Трамп заявил о возможном продлении 90-дневной паузы в повышении импортных пошлин
Общество
ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в концлагере Треблинка
Мир
Госдеп США подтвердил отставку посла США в Киеве Бриджит Бринк
Общество
Уголовное дело возбуждено после обстрела ВСУ энергообъекта в Курской области
Мир
СМИ сообщили об утечке данных в двух министерствах в Нидерландах
Мир
Хуситы заявили о сохранении военного потенциала на фоне ударов США
Спорт
В ФДР сообщили о допуске российских дзюдоистов к турниру на чемпионате Европы
Мир
МИД РФ назвал целью визита Лаврова в Казахстан подготовку двусторонних мероприятий
Мир
AP сообщило о шести погибших в результате падения вертолета в реку Гудзон
Сюжет:

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил замаскированные позиции и миномет ВСУ в зоне СВО

0
EN
Фото: Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал замаскированные позиции, 82-миллиметровый миномет и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

После выполнения боевой задачи артиллеристы помогли продвинуться российским штурмовым подразделениям и занять в зоне СВО более выгодные рубежи. При этом военнослужащие Западной группировки войск на достигнутом не останавливаются, продолжая и дальше уничтожать все выявленные цели, отметили в ведомстве.

«Они [ВСУ] мазилы, попасть не могут. Нам на счастье. Конечно, страшно. Привыкнуть нельзя, научились, что ли, справляться со страхом. Тот опыт, который мы здесь получили, нам позволяет оценивать обстановку», — заявил командир взвода управления с позывным Ковбой.

Артиллеристы в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ. Кроме того, они ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь по противнику, стреляют на максимальную дальность, которая составляет 15 км.

В ведомстве обратили внимание на то, что военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях, но благодаря подготовке расчеты тратят всего несколько минут от получения цели до произведения выстрела.

Нарезать укреп: как наши бойцы берут блиндажи ВСУ в прямом эфире
Зачистка вражеских позиций в Суджанском районе в репортаже «Известий»

Минобороны 11 апреля рассказало о подвигах бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне СВО. В частности, в ведомстве отметили действия гвардии рядового Виктора Дубина, который действовал в составе расчета артиллерийского орудия и выполнял боевую задачу по уничтожению техники, личного состава ВСУ.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025