Расчет гаубицы Д-30 уничтожил замаскированные позиции и миномет ВСУ в зоне СВО

Расчет гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал замаскированные позиции, 82-миллиметровый миномет и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

После выполнения боевой задачи артиллеристы помогли продвинуться российским штурмовым подразделениям и занять в зоне СВО более выгодные рубежи. При этом военнослужащие Западной группировки войск на достигнутом не останавливаются, продолжая и дальше уничтожать все выявленные цели, отметили в ведомстве.

«Они [ВСУ] мазилы, попасть не могут. Нам на счастье. Конечно, страшно. Привыкнуть нельзя, научились, что ли, справляться со страхом. Тот опыт, который мы здесь получили, нам позволяет оценивать обстановку», — заявил командир взвода управления с позывным Ковбой.

Артиллеристы в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ. Кроме того, они ведут сосредоточенный и неподвижный заградительный огонь по противнику, стреляют на максимальную дальность, которая составляет 15 км.

В ведомстве обратили внимание на то, что военнослужащим приходится ежедневно работать в различных условиях, но благодаря подготовке расчеты тратят всего несколько минут от получения цели до произведения выстрела.

Минобороны 11 апреля рассказало о подвигах бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне СВО. В частности, в ведомстве отметили действия гвардии рядового Виктора Дубина, который действовал в составе расчета артиллерийского орудия и выполнял боевую задачу по уничтожению техники, личного состава ВСУ.