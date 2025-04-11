Экипаж Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА ВСУ в курском приграничье

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и место запуска дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в курском приграничье. Об этом 11 апреля сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военнослужащие получили координаты противника и нанесли по целям удар авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение целей.

В ведомстве уточнили, что после выполненной работы летчики благополучно вернулись в аэропорт вылета.

Минобороны РФ 9 апреля сообщило о том, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М ликвидировал живую силу и бронетехнику боевиков подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.