Экипаж Ми-35М уничтожил живую силу и технику ВСУ в приграничье Курской области
Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М ликвидировал живую силу и бронетехнику боевиков подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.
Выполняя боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север», летчики выполнили пуски ракет по заданным координатам и ликвидировали личный состав противника, а также его бронированную технику, уточнили в ведомстве.
Завершив удар, экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) противника.
Уничтожение целей было подтверждено передовым авиационным наводчиком, добавили в Министерстве обороны России.
В Минобороны заявили 9 апреля, что за сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 230 военнослужащих. Отмечалось также, что российские военные уничтожили два миномета, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов.
Кроме того, в ведомстве 7 апреля сообщили о нанесении экипажами самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ ракетных авиационных ударов по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Курской области. Уточнялось, что пуски ракет выполнялись парами на малых высотах с огибанием рельефа местности.