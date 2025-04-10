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Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане возросло до 221 человек

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Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
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Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике возросло до 221 человек. Об этом 10 апреля сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям (COE) Хуан Мануэль Мендес.

«К сожалению, на данный момент у нас 221 погибший», — приводит его слова газета Listin Diario.

Директор COE также добавил, что жизни 189 человек удалось спасти. Говоря о количестве погибших, Мендес не смог сдержать слез. По его словам, это была самая сложная за 20 лет задача, с которой он столкнулся, возглавляя центр.

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Обрушение крыши ночного клуба в Доминикане произошло 8 апреля во время вечеринки певца Рубби Переса. Причина пока не установлена. По словам врача Вальдо Ариэль Суэро, в числе тех, кто считается пропавшими без вести и погибшими, есть медицинские работники.

В российском посольстве в Доминиканской Республике рассказали «Известиям», что, по предварительным данным, иностранных граждан в списках погибших и пострадавших нет.

Президент России Владимир Путин 9 апреля выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения здания в Санто-Доминго.

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