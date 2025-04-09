Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы из-за обрушения здания

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы Луису Абинадеру в связи с жертвами в результате обрушения здания в столице республики Санто-Доминго. Об этом 9 апреля сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго», — говорится в сообщении.

Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Обрушение крыши ночного клуба в Доминикане произошло 8 апреля во время вечеринки певца Рубби Переса. Причину пока не установили.

По последним данным, число жертв возросло до 98. По словам врача Вальдо Ариэль Суэро, среди пропавших без вести и погибших есть медицинские работники. В российском посольстве в Доминиканской Республике сообщили «Известиям», что, согласно предварительной информации, граждан иностранных государств нет в списках погибших и пострадавших в результате обрушения крыши.