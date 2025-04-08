В результате обрушения крыши ночного клуба в Доминикане погибли 15 человек
В Доминиканской Республике обрушилась крыша ночного клуба Jet Set, из-за чего погибли 15 человек. Об этом 8 апреля проинформировало издание Listin Diario в социальной сети X.
«Число погибших в результате обрушения возросло до 15 человек», — говорится в сообщении.
По данным NBC NEWS, еще 93 человека доставили в медицинские учреждения. Причину обрушения крыши ночного клуба не установили. Инцидент произошел во время вечеринки доминиканского исполнителя меренге Рубби Перес.
На месте продолжают искать людей под завалами. Мэр Санто-Доминго Каролина Мехия де Гарриго выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.
Ранее, 23 февраля, CityNews со ссылкой на власти сообщило о гибели шести человек из-за обрушения крыши торгового центра Real Plaza на северо-западе Перу в городе Трухильо. Еще 78 человек в результате инцидента получили ранения.