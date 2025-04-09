Число жертв обрушения крыши ночного клуба в Доминикане возросло до 98

Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Jet Set в Доминиканской Республике возросло до 98. Об этом 9 апреля сообщила газета ListÍn Diario со ссылкой на директора центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мендеса.

На данный момент власти продолжают разбор завалов. На месте происшествия работает полиция и армия. Родственники пострадавших продолжают подходить к палаткам для получения информации о своих близких.

По словам врача Вальдо Ариэль Суэро, среди пропавших без вести и погибших также есть медицинские работники.

Об обрушении крыши ночного клуба в Доминикане стало известно 8 апреля. Причину пока не установили. Инцидент произошел во время вечеринки певца Рубби Переса.

В российском посольстве в Доминиканской Республике сообщили «Известиям», что, согласно предварительным данным, граждан иностранных государств нет в списках погибших и пострадавших в результате обрушения крыши.