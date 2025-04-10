Трамп признал наличие проблем при переходе к новой торговой политике США

При переходе к новой торговой политике США столкнулись с новыми проблемами, в частности с тем, что американская сторона не успевает обрабатывать запросы других стран, которые хотят заключить сделку с Вашингтоном. Об этом 10 апреля сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с кабинетом министров.

Президент США обратил внимание на то, что за переход на новую торговую политику будет «своя цена» и новые проблемы, но подчеркнул, что в результате «всё будет замечательно». Трамп отметил, что несмотря на трудности Соединенные Штаты находятся в «хорошей форме».

Также он отметил, что после введения импортных пошлин Соединенные Штаты зарабатывают около $3,5 млрд в сутки.

«Как вы знаете, без привлечения большого количества денег, которые мы могли бы привлечь, страна зарабатывает примерно $2 млрд в день. И если подумать, мы никогда раньше этого не делали. Никогда не приближались к этому. И это число, вероятно, составляет $3,5 млрд в день», — приводит его слова телеканал ABC News.

Американский лидер 8 апреля отложил введение пошлин на 90 дней для 75 стран из-за паники граждан. Также Трамп охарактеризовал ситуацию на рынке как довольно мрачную после своего решения о введении пошлин.