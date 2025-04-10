Рынки вернулись к росту после отсрочки тарифов Трампа. Что пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке значительной части своих тарифов на 90 дней, увеличив при этом пошлины в отношении Китая. Фондовые рынки от падения перешли к росту, однако теперь Белый дом обвиняют в манипуляциях с ценными бумагами. Что пишут СМИ о развороте в мировой торговой войне — в дайджесте «Известий».

The New York Times: Трамп дал 90-дневную отсрочку на пошлины

В среду, 9 апреля, Трамп резко изменил курс в отношении мировых пошлин, которые взбудоражили рынки, разочаровали членов его собственной партии и вызвали опасения рецессии. Всего через несколько часов после того, как он ввел карательные тарифы для почти 60 стран, президент заявил, что приостановит их на 90 дней. Трамп не распространил эту паузу на Китай, решив вместо этого снова поднять пошлины на весь его импорт, доведя налог до колоссальных 125%.

The New York Times Трамп, который в течение нескольких дней утверждал, что его не беспокоит обвал рынка, в среду признал, что спад повлиял на его решение. «В последние несколько дней всё выглядело довольно мрачно», — заявил Трамп. «Я подумал, что люди немного перегибают палку, — сказал он, объясняя свое решение. — Они начали хныкать. Они начали немного бояться».

Изменение курса Трампа произошло на фоне резкой распродажи на рынках государственных облигаций США и доллара, которые обычно считаются самым безопасным уголком для инвесторов во времена потрясений. Крупные и мелкие инвесторы наблюдали, как триллионы на фондовом рынке исчезали в течение нескольких дней, и экономисты всё сильнее били тревогу, что Соединенные Штаты могут идти к рецессии.

NBC News: как Трамп поменял мнение о тарифах

Заявление Трампа последовало за мучительной неделей, в течение которой республиканские законодатели и доверенные лица в частном порядке предупреждали его, что тарифы могут разрушить экономику. Его собственные помощники тихо подняли тревогу по поводу финансовых рынков, прежде чем он приостановил тарифный режим, который он торжественно представил всего неделю назад.

NBC News Перед объявлением Трампа некоторые из его советников были близки к панике по поводу рынков облигаций. Процентные ставки по 10-летним казначейским облигациям росли вопреки тому, что обычно происходит, когда цены на акции падают, а инвесторы ищут безопасность в казначейских облигациях. Необычная динамика означала, что тарифы могли подтолкнуть цены, люди бы платили больше за покупку домов или погашение задолженности по кредитным картам из-за более высоких процентных ставок. Компании, стремящиеся к расширению, будут платить больше за новые кредиты.

Двое из самых высокопоставленных советников Трампа, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник, выступили единым фронтом, призвав приостановить действие пошлин в связи с ситуацией на рынке облигаций. Недельная драма подчеркнула опасность процесса принятия политических решений, которые часто зависят от желаний только одного Трампа. С ростом давления со стороны республиканцев на Капитолийском холме Трамп начал сомневаться, так как в свой первый срок он часто рассматривал взлеты и падения фондового рынка как своего рода табель успеваемости своего президентства.

Reuters: рынки отскочили после отсрочки пошлин

Американские фондовые индексы выросли на фоне заявления Трампа об отсрочке тарифов. Базовый индекс S&P 500 закрылся 9 апреля ростом на 9,5%. Облегчение продолжилось на азиатских торгах на следующий день с ростом японского индекса Nikkei на 9%. Европейские фьючерсы также показали большой рост, но уже появились признаки того, что ралли может быть недолгим. Цены на нефть при этом упали, увеличив потери, вызванные опасениями, что торговая напряженность может подтолкнуть мировую экономику к рецессии.

Reuters После возвращения в Белый дом в январе Трамп неоднократно угрожал торговым партнерам целым рядом карательных мер, но в последнюю минуту отменял некоторые из них. Такой повторяющийся подход сбил с толку мировых лидеров и напугал руководителей компаний. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что 90-дневная заморозка «взаимных тарифов» Трампа изначально была планом по усаживанию стран за стол переговоров.

Трамп также сказал, что с Китаем возможно заключить соглашение по торговле. Но его чиновники заявили, что они отдадут приоритет переговорам с другими странами, поскольку Вьетнам, Япония, Южная Корея и другие выстраиваются в очередь, чтобы попытаться заключить сделку.

CNN: Китай отказывается отступать в торговой войне

То, что должно было стать определяющим в эпоху торговой войной, сейчас сузилось до единственной цели Трампа — Китая. За неделю тарифы на китайский импорт подскочили с 54 до 125%. Пекин ответил тем же, увеличив дополнительные ответные пошлины на весь импорт США до 84%. Это противостояние создает исторический разрыв, который не только причинит боль обеим этим тесно переплетенным экономикам, но и повысит градус их геополитического соперничества.

CNN Хотя Китай давно заявлял, что хочет поговорить, быстрая эскалация Трампа, похоже, убедила Пекин, что этого не хотят США. И, согласно расчетам председателя КНР Си Цзиньпина, Китай готов не просто дать отпор, но и использовать торговые потрясения Трампа для укрепления своих позиций, отмечают аналитики.

Пекин может предпринять чрезвычайные усилия для стимулирования внутреннего потребления, которое было слабым, и ввести другие меры политики для поддержки своей экономики. Несмотря на неизвестность относительно того, насколько серьезными могут быть дальнейшие меры, Пекин кажется спокойным. В последние недели Китай вел переговоры со странами Европы и Юго-Восточной Азии, стремясь расширить торговое сотрудничество и превзойти США, переманив на свою сторону американских союзников и партнеров, раздраженных то возобновляющейся, то затухающей торговой войной.

The Washington Post: Трампа подозревают в манипулировании рынком

Менее чем за четыре часа до того, как Трамп заявил о приостановке введения пошлин и это вызвало резкий рост рынков, он опубликовал в Сети сообщение своим 9,4 млн подписчиков о том, что настало самое время покупать акции. Теперь демократы обвиняют президента США в манипулировании рынком. Белый дом выступил с опровержением этой идеи.

The Washington Post Конгрессмен Стивен Хорсфорд (демократ от Невады) заявил, что пост Трампа в среду вызвал подозрения, что члены администрации могут торговать информацией о тарифах до того, как она будет раскрыта общественности. «Меня беспокоит, что администрация может использовать торговую политику для предоставления инсайдерской информации отдельным лицам перед предстоящими действиями или бездействием, — сказал он. — Если это произошло, то это рыночная манипуляция».

Хорсфорд заявил, что призывает провести полное расследование относительно того, кто мог получить выгоду от этой информации, но признал, что проведение такого расследования будет затруднительным, так как администрация США уволила генеральных инспекторов, которые обычно осуществляют такой надзор. Неясно, против кого Комиссия по ценным бумагам и биржам будет возбуждать дело, потому что никто не знает, кто мог извлечь выгоду из поста Трампа. Должностные лица и крупные акционеры компаний обязаны раскрывать свои сделки, но частные лица, которые могли извлечь выгоду из поста Трампа, как правило, не должны это делать.