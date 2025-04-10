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Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 218

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Фото: REUTERS/Ricardo Arduengo
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В Доминиканской Республике число жертв в результате обрушения крыши ночного клуба Jet Set возросло до 218 человек. Об этом 10 апреля сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.

«Число спасенных и доставленных в больницы человек составляет 189», — приводит его слова газета Listin Diario.

Уточняется, что со вторника спасателям не удалось найти при разборе завалов ни одного выжившего человека. Опознанием тел погибших будет заниматься Национальный институт судебной экспертизы.

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Обрушение крыши ночного клуба в Доминикане произошло 8 апреля во время вечеринки певца Рубби Переса. Причина пока не установлена. По словам врача Вальдо Ариэль Суэро, в числе тех, кто считается пропавшим без вести или погибшим, есть медицинские работники.

Днем позже министр здравоохранения Доминиканской Республики Виктора Аталлаха сообщил, что большинство погибших в результате обрушения скончались мгновенно, поскольку большая часть травм пришлась прямо на голову и грудь.

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