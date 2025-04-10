Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане увеличилось до 218
В Доминиканской Республике число жертв в результате обрушения крыши ночного клуба Jet Set возросло до 218 человек. Об этом 10 апреля сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.
«Число спасенных и доставленных в больницы человек составляет 189», — приводит его слова газета Listin Diario.
Уточняется, что со вторника спасателям не удалось найти при разборе завалов ни одного выжившего человека. Опознанием тел погибших будет заниматься Национальный институт судебной экспертизы.
Обрушение крыши ночного клуба в Доминикане произошло 8 апреля во время вечеринки певца Рубби Переса. Причина пока не установлена. По словам врача Вальдо Ариэль Суэро, в числе тех, кто считается пропавшим без вести или погибшим, есть медицинские работники.
Днем позже министр здравоохранения Доминиканской Республики Виктора Аталлаха сообщил, что большинство погибших в результате обрушения скончались мгновенно, поскольку большая часть травм пришлась прямо на голову и грудь.