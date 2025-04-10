В Доминикане число погибших при обрушении крыши клуба увеличилось до 184
В Доминиканской Республике число жертв в результате обрушения крыши ночного клуба возросло до 184 человек. Об этом 9 апреля сообщил глава Центра по чрезвычайным ситуациям COE Хуан Мануэль Мендес.
«Я, к сожалению, хочу сообщить вам, что на данный момент у нас обнаружено 184 человека», — приводит его слова газета Listin Diario.
При этом, согласно заявлению министра здравоохранения Виктора Аталлаха, большинство погибших в результате обрушения скончались мгновенно, поскольку большая часть травм пришлась прямо на голову и грудь.
«Большая часть полученных травм пришлась прямо на голову, те, кто скончался, скончались в большинстве случаев мгновенно, многие сидели, и потолок упал им на голову и грудь», — сказал он.
Обрушение крыши ночного клуба в Доминикане произошло 8 апреля во время вечеринки певца Рубби Переса. Причина пока не установлена. По словам врача Вальдо Ариэль Суэро, в числе тех, кто считается пропавшим без вести или погибшим, есть медицинские работники.
В российском посольстве в Доминиканской Республике рассказали «Известиям», что, по предварительным данным, иностранных граждан в списках погибших и пострадавших нет.