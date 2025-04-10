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Торжественная церемония вручения орденов 11-й бригаде ВДВ прошла в Улан-Удэ
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Торжественная церемония вручения орденов 11-й бригаде ВДВ прошла в Улан-Удэ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде за героизм, мужество и отвагу состоялась в Улан-Уде.

«Сегодня действительно большой праздник. Сегодня у 11-й бригады две награды, которые бригада мужеством, героизмом бойцов, офицеров завоевала действительно в боях. С начала специальной военной операции, с 2022 года, на самых сложных направлениях пришлось выполнять задачи бригаде», — сказал врио командующего ВДВ, генерал-майор Сергей Чубарыкин.

Он самостоятельно прикрепил награды к полотнищу Георгиевского знамени соединения и поздравил бригаду с достижением новых высот.

Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады участвовали в боевых действиях в Афганистане, на территории Северного Кавказа и Сирийской Арабской Республики. Сейчас они выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, где противостоят украинским боевикам.

Всего более чем 4,5 тыс. военнослужащих соединения были награждены государственными и ведомственными наградами, а шестерым десантникам присвоили почетное звание Героя Российской Федерации.

Примером мужества 11-й бригады стала операция «Поток», которая проводилась в ходе освобождения города Суджа. Тогда военнослужащие прошли более 15 км трубопровода, диаметр которого составлял 140 см, и ударили в тыл противника.

Десантники соединения не останавливаются на достигнутом и продолжают выполнять все поставленные перед ними задачи в зоне СВО, проявляя при этом мужество и героизм.

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О проведении операции «Поток» («Труба») по внедрению военных РФ в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Суджи стало известно 10 марта. Для этого военные преодолели около 15 км трубопровода. Действия штурмовиков помогли обеспечить прорыв обороны противника наступающими войсками Российской армии. Позднее, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта от ВСУ.

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