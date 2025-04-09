В Пентагоне заявили об отсутствии решения по военному присутствию США в Европе
Американская сторона еще не разработала план насчет дальнейшего военного присутствия США в Европе. Об этом 9 апреля сообщил глава Пентагона Пит Хегсет на совместной пресс-конференции с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего. Трансляция велась на сайте Пентагона.
Хегсет отметил, что единственный человек, который примет решение относительно американских вооруженных сил на европейском континенте, — это президент Соединенных Штатов, верховный главнокомандующий Дональд Трамп.
«У нас продолжатся обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, относительно того, какой следует быть расстановке наших сил на континенте», — подчеркнул глава Пентагона.
Агентство Bloomberg 6 марта сообщило, что армии стран Европейского союза (ЕС) смогли бы продержаться без помощи США в лучшем случае несколько недель из-за нехватки войск, средств противовоздушной обороны и боеприпасов.
По данным издания, полный вывод американских войск из стран Европы маловероятен, но сокращение присутствия Соединенных Штатов значительно повлияет на обороноспособность континента.