Разводная артерия: как США могут снизить влияние Китая на Панамский канал

Переход Панамского канала в зону влияния США ударит по международной торговле — Вашингтон сможет вводить повышенные тарифы и особые условия для прохода судов, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Больше всего в этой ситуации пострадает Китай, с которым Штаты уже вступили в активную фазу торговой войны. В стремлении уменьшить влияние КНР, которая, по мнению Вашингтона, управляет каналом, в Панаму прибыл глава Пентагона. Пит Хегсет на встрече с президентом республики Хосе Раулем Мулино обсудил восстановление связей в сферах обороны и безопасности. Удастся ли США восстановить контроль над транспортной артерией и какие еще могут быть последствия — в материале «Известий».

В Пентагоне хотят уменьшить влияние Китая на Панамский канал

Необходимость возвращения Панамского канала в зону влияния США, который Вашингтон контролировал вплоть до 1999 года, стала одним из главных приоритетов администрации Трампа в отношении латиноамериканского региона. Это подтверждает череда визитов официальных лиц из Штатов. В начале февраля Панаму посетил госсекретарь США Марко Рубио, а на днях туда прилетел шеф Пентагона Пит Хегсет — за последние пару десятилетий ни один глава американского оборонного ведомства Панаму не посещал.

«Китайские компании продолжают контролировать критическую инфраструктуру в районе канала. Это дает КНР возможность осуществлять слежку за тем, что происходит в Панаме. Это делает Панаму и Соединенные Штаты менее безопасными, менее процветающими и менее суверенными. И, как отметил президент Дональд Трамп, эта ситуация неприемлема», — заявил Хегсет после встречи с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино.

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Любопытно, что на фоне решительного настроя США вернуть себе канал, Хегсет одновременно подчеркнул суверенитет над ним Панамы. Для сокращения влияния Китая еще в середине марта по приказу администрации Трампа Южное командование ВС США разработало несколько вариантов расширения своего присутствия в латиноамериканском государстве — от усиления военного сотрудничества с ВС Панамы до силового захвата канала. Причем вероятность реализации последнего сценария зависит от готовности панамской стороны углублять двустороннее партнерство по линии военных ведомств.

Дональд Трамп и раньше в частных беседах со своими советниками не раз подчеркивал необходимость усилить военное присутствие США в Панаме — сделать так, чтобы американских солдат было «визуально заметно» в зоне канала, чтобы демонстрировать таким образом свою силу. Сейчас же в латиноамериканском государстве находятся около 200 солдат и офицеров ВС США, в том числе спецназ.

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— Задача США — усилить контроль над Западным полушарием. Очевидно, что в случае с Панамой и в целом Латинской Америкой Штаты намерены уменьшить влияние России и Китая в регионе, — считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин.

При этом в случае с Панамой США, по всей видимости, вполне устраивает ее сговорчивость. С момента начала диалога по поводу владения каналом Штатам уже удалось убедить власти латиноамериканского государства выйти из китайской инициативы «Пояс и путь», к которой страна присоединилась с 2017 года. Кроме этого, под давлением Вашингтона панамские власти разрешили использовать один из аэропортов для принятия депортированных мигрантов.

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— Панама продемонстрировала свое желание договариваться с Вашингтоном, поэтому повышение тарифов на панамский экспорт вряд ли произойдет. Пошлины в его отношении связаны с необходимостью надавить, чтобы Панама была более сговорчива. И там, скорее всего, примут условия Трампа без повышения тарифной ставки, — отметил Блохин.

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Против Панамы американская администрация ввела сравнительно небольшие пошлины — в 10%, хотя там уже начали анализировать их на предмет соответствия двустороннему торговому договору 2007 года и заверили, что приложат все усилия для освобождения страны от тарифов. Тем не менее, в министерстве торговли и промышленности латиноамериканского государства отмечают, что Соединенные Штаты — основное направление панамской торговли. До настоящего момента без уплаты пошлин туда поставлялись тростниковый сахар-сырец, бананы, морепродукты и медный лом.

Переход Панамского канала под контроль США ударит по мировой торговле

США уже сделали первый шаг к восстановлению контроля над каналом. В рамках недавней сделки при участии BlackRock крупная американская инвестиционная компания в составе с Global Infrastructure Partners (GIP) и швейцарским фондом Terminal Investment Limited приобретет у гонконгского конгломерата CK Hutchison Holdings контрольный пакет акций в двух ключевых портах — Кристобаль (расположен у входа в Панамский канал со стороны Атлантического океана) и Бальбоа (со стороны Тихого океана). В администрации канала уточнили «Известиям», что эти процессы — вне сферы их юрисдикции.

— Концессия портов, включая процедуры, связанные с их покупкой или продажей, — обязанность правительства республики. Панамский канал не вмешивается в процессы управления активами. Вовлеченные компании должны соблюдать правовые и нормативные процедуры, установленные компетентными органами в Панаме, которые не связаны напрямую с работой канала, — сообщили «Известиям» в управлении Панамским каналом.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Mauricio Valenzuela

Подписание соглашения между CK Hutchison Holdings и BlackRock должно было состояться 2 апреля, тем не менее процесс затянулся — государственное управление рыночного регулирования Китая (SAMR) решило внимательнее изучить сделку. SAMR намеревается оценить, нарушит ли она правила и ограничит ли конкуренцию на внутреннем рынке морских перевозок Китая и на международном рынке.

— Дональд Трамп неоднократно обещал вернуть Панамский канал под управление США, поскольку считает его жизненно важным для экономических интересов Америки. Однако в действительности речь идет не столько о физическом захвате и контроле над самим каналом, сколько о переходе портов вдоль канала под управление американских компаний, — объясняет аналитик Тигран Мелоян.

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Имея контроль над портами, разгрузочными терминалами и иной инфраструктурой, расположенной вдоль Панамского канала, США могут начать завышать цены на услуги, такие как погрузка, разгрузка, заправка судов, а также отказывать в обслуживании и создавать препятствия для транспортировки товаров, продолжает эксперт. Учитывая напряженные отношения США и Китая, Пекин, скорее всего, пострадает больше всего.

Против КНР США уже решили ввести ошеломительные пошлины в размере 104%. В ответ на это Пекин заявил, что с 10 апреля повысит свои тарифы на американский импорт c 34% сразу до 84%. Республика также ограничила деятельность ряда американских компаний на своей территории и экспорт некоторых редкоземельных металлов в США. Аналитики характеризуют напряжение в отношения Вашингтона и Пекина как начало торговой войны.

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— Возможно, США стремятся сделать так, чтобы панамское правительство приняло меры, которые отучат страны, вроде Китая, использовать канал так активно. Однако панамское правительство, вероятно, не захочет так делать, поскольку это может помешать общему использованию канала и повлиять на его прибыль. Кроме того, администрация Трампа может использовать ситуацию как предлог для вмешательства в дела Панамы и попытаться восстановить контроль не только над каналом, но и страной, — считает американский эксперт Джереми Кузмаров.

Такая политика со стороны Штатов может подтолкнуть китайские компании использовать альтернативные транспортные маршруты, что в свою очередь отразится на конечной стоимости товаров. Кроме того, как отмечают эксперты, действия администрации Трампа могут еще больше фрагментировать мировую экономику — разделить международную торговлю на сети, где одни страны и маршруты ориентированы на США, а другие — на Китай.