Гуцул заявила о намерении продолжать бороться за справедливость
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после заседания суда заявила, что будет продолжать бороться за справедливость. Об этом 9 апреля сообщил телеканал «Первый в Молдове» в Telegram.
«И правоохранительные органы, и прокуратура, они действовали по этому делу исключительно из-за политических мотивов. <...> Гагаузия ждет, Гагаузия требует работы, моего присутствия, поэтому мы будем дальше бороться за справедливость», — сказала Гуцул.
Она также отметила, что под арестом находилась в тюрьме с плохими условиями содержания. По словам главы автономии, молдавские власти давят на оппозицию, борются с ней, вместо того чтобы решить социальные и экономические проблемы в стране.
«Всё, что сегодня происходит, — это просто подавление гагаузского народа. <...> На оппозицию идет просто неимоверное давление из-за того, что у нас другое мнение», — подчеркнула Гуцул.
Ранее в этот день суд в Кишиневе вынес постановление о переводе главы Гагаузии под домашний арест. По словам адвоката политика Натальи Байрам, срок меры пресечения составит 30 суток. Юрист добавила, что защита считает приговор суда излишне строгим.
Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта. Согласно информации генпрокуратуры Молдавии, это произошло после того, как ее имя обнаружили в списке лиц, которым запрещен выезд из страны. 28 марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток.
3 апреля официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) следит за ситуацией с арестом Гуцул и подчеркивает необходимость соблюдения правовой процедуры и верховенства закона. Сама политик 2 апреля после ареста призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша обратить внимание на ситуацию вокруг Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что судебная система Молдавии используется властями как инструмент «демонтажа автономии» региона.