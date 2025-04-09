Apple потеряла статус самой дорогой компании

Американская технологическая корпорация Apple перестала быть самой дорогой компанией, уступив этот статус транснациональной корпорации Microsoft. Об этом 9 апреля сообщает телеканал CNBC.

«Падение Apple на 23% за последние четыре торговые сессии снова превратило Microsoft в самую дорогую компанию в мире», — сказано в материале.

На момент закрытия торгов рыночная капитализация Apple составила $2,64 трлн, Microsoft — $2,59 трлн. Как уточняет издание, из-за масштабного тарифного плана президента США Дональда Трампа сильнее всего среди технологических компаний страдает Apple.

Помимо этого, поставщик Apple Luxshare уже взвешивает производство в США из-за повышенных тарифов, передает Reuters.

«Тарифы мало повлияют на прибыль и выручку, поскольку Luxshare экспортирует в Соединенные Штаты лишь небольшое количество готовой продукции. При этом всё же необходимо рассмотреть возможность увеличения инвестиций за рубежом», — приводит агентство слова соучредителя Luxshare Ван Лайчунь.

Как сообщает издание, Luxshare рассматривает возможность увеличения инвестиций в Юго-Восточную Азию, но не уточняет точное место.

Ранее, 3 апреля, цена на акции Apple за сутки обрушилась на 9,55% и составила $202,52 за единицу после введения Трампом пошлин на импорт. В конце 2024 года у нее было 15,116 млрд акций в обращении.

Масштабные меры Трампа в сфере торговли, объявленные 2 апреля, включают базовые тарифы в 10% для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

Позднее, 8 апреля, власти США повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104%.