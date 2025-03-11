Что за бренд: продажи iPhone в России упали в 1,5 раза

Продажи iPhone в России в начале этого года в сравнении с аналогичным периодом 2024-го упали в 1,5–2 раза, рассказали «Известиям» продавцы электроники и аналитики. Это первое значимое снижение с момента прекращения их официальных поставок в РФ и начала параллельного импорта. Гаджеты Apple становятся слишком дорогими, а число функциональных ограничений для россиян слишком велико, поэтому покупатели всё чаще выбирают более дешевые китайские аппараты, в которых нет проблем с бесконтактными платежами и скачиванием приложений, отмечают эксперты. Приверженцев бренда Apple в РФ может быть много, но их лояльность не безгранична, указывают они.

На сколько снизился спрос на iPhone в РФ

В январе 2025 года по сравнению с первым месяцем 2024-го продажи iPhone снизились на 43%, почти в 1,5 раза. При этом онлайн-продажи смартфонов в РФ в штуках сократились почти на 9%, до 1,04 млн штук. Это следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились «Известия». Соответственно, Apple выпала из топ-5 крупнейших брендов смартфонов на российском рынке: в январе 2024 года она занимала второе место по их продажам с долей 14,3%, спустя год — лишь шестое (9%). Впереди оказались бренды из КНР, а также Samsung.

Примерно на столько же упал спрос на iPhone на рынке в целом (онлайн- и офлайн-каналы): за год доля вендора в РФ сократилась на 5 п.п., отмечает ведущий продакт-менеджер компании diHouse Антон Селезнев.

В январе 2025 года в онлайн-сегменте продано 57,8 тыс. смартфонов Apple, тогда как годом ранее — 127,1 тыс. штук. То есть снижение составило более 50%, в свою очередь, подсчитал бизнес-аналитик IT-холдинга Fplus Артур Махлаюк. По его данным, в целом по рынку в январе текущего года продано 168,1 тыс. iPhone, что на 33% меньше аналогичного периода прошлого года (252,1 тыс. устройств). Год к году доля бренда в штучных продажах сократилась с 10 до 7%.

Речь идет о первом серьезном падении продаж iPhone после возобновления их параллельного импорта в РФ в середине 2022 года, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. На тот момент их доля на рынке составляла 6–7%. К началу 2023 года она выросла до 12%, а 2024-го — до 14%, но в конце прошлого года на фоне роста курсов иностранных валют и ставки ЦБ началось резкое снижение, добавил эксперт.

— Мы наблюдаем снижение спроса на iPhone в онлайн-канале в пределах 25%. Общие тенденции на рынке мобильной электроники также указывают на снижение потребительской активности в данном сегменте, — сообщил «Известиям» коммерческий директор «Холодильник.Ру» Алексей Погудалов.

Об общем снижении продаж смартфонов Apple в январе 2025-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года говорит и руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров.

Снижение спроса на iPhone можно связать с общим сокращением рынка мобильной электроники в России, вызванным текущей экономической ситуацией и изменением потребительских предпочтений, отметил Алексей Погудалов. Говорит он и об отсутствии официальной активности Apple на российском рынке.

— Продажи осуществляются в рамках параллельного импорта, что подразумевает отсутствие прямой поддержки производителя и может восприниматься потребителями как фактор риска, — указывает он.

Основная причина спада продаж — уход компании с российского рынка и прекращение системного подхода к работе и поддержке продаж, согласен Антон Селезнев.

— Многие сервисы не работают, установка банковских (и не только) приложений не всегда возможна и тому подобное. В результате пользователи начали переходить на Android-смартфоны и выбирать другие бренды, предлагающие весь спектр поддержки покупателя, — отмечает он.

На рынке наблюдается перераспределение потребительского спроса: покупатели, ищущие альтернативы iPhone, часто обращают внимание на флагманские модели таких брендов, как Samsung и Huawei, говорит Алексей Погудалов.

Впрочем, падают продажи не всех моделей iPhone и не у всех ритейлеров. В январе онлайн-продажи iPhone в МТС увеличились на 35% в штуках и в деньгах по сравнению с тем же месяцем прошлого года, утверждают в компании.

Рост продаж в январе этого года зафиксирован лишь на отдельные модели iPhone: iPhone 15 Plus — на 66%, iPhone 15 — на 34%, iPhone 13 — на 28%, перечислил Павел Комаров. В целом же снижение продаж iPhone в январе 2025 года может быть связано с растущей популярностью китайских брендов, которые предлагают широкий выбор моделей с конкурентными характеристиками по более доступной цене. По итогам 2024 года продажи смартфонов Infinix выросли более чем в 2,5 раза, Tecnо — более чем в два раза, добавил он.

Что покупают на замену «яблочным» гаджетам

— Падение продаж iPhone действительно есть, и мы согласны с оценкой динамики снижения в начале 2025 года против начала 2024 года в 43%, — сообщили «Известиям» в «Связь.ON». — Мы связываем это не с замещением iPhone другими смартфонами, а с общим снижением продаж смартфонов разных брендов в высоком сегменте из-за более медленного уменьшения стоимости iPhone и флагманов на Android через несколько месяцев после выхода.

Такая динамика в 2025 году вызвана волатильностью курсов валют и тем, что бренды и дистрибьюторы долгое время ожидали ослабления, а не усиления рубля, утверждают в «Связь.ON».

За год продажи iPhone в России снизились примерно вдвое как в интернете, так и в обычных магазинах, в свою очередь, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Причинами он также называет ограничения его функциональности в РФ, рост цен на каждую новую модель, а также отсутствие мер по его продвижению со стороны производителя. В РФ действительно велика лояльная аудитория Apple, но без поддержки любая лояльность не бесконечна, констатирует эксперт. По его мнению, вышеперечисленные обстоятельства приводят к тому, что многие меняют старые iPhone на функциональные и менее дорогие аппараты, например, брендов из КНР.

Как следует из отчета партнера нескольких производителей электроники, в январе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого более чем на 100% выросли онлайн-продажи аппаратов китайских Realme и Honor, Poco — на 37%, Vivo — на 31%.

Динамику можно объяснить несколькими факторами, например ценой, считает Артур Махлаюк. Устройства Apple стоят достаточно дорого и потому рассчитаны только на лояльную аудиторию. При этом у моделей последних поколений еще не подошел срок обновления, часть потребителей не видит смысла переплачивать за новое устройство, у которого нет значимых отличий от предшественников как в плане функционала, так и дизайна, рассуждает он.

Главная причина снижения спроса на продукцию Apple — ее очень высокая, можно сказать, заградительная цена, считает Денис Кусков. По его прогнозу, спрос может вырасти с появлением на рынке новой бюджетной версии iPhone SE.