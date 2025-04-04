Акции Apple на бирже обрушились на 9,55% из-за пошлин Трампа

Цена на акции американской корпорации Apple на бирже Nasdaq за сутки обрушилась на 9,55% и составила $202,52 за единицу после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт. Об этом 3 апреля сообщает «РБК Инвестиции».

«По данным компании, на конец 2024 года у нее было 15,116 млрд акций в обращении. Исходя из этого капитализация Apple за день в моменте снизилась на $323 млрд», — подсчитали в издании.

Таким образом, капитализация компании в настоящее время составляет $3,06 трлн.

3 апреля Трамп ввел пошлины на импорт товаров из Евросоюза и некоторых других стран. Россия в списке не фигурирует. Меры коснутся не только ЕС (20%), но также КНР (34%), Вьетнама (46%), Израиля (17%), Индонезии (32%), Камбоджи (49%), Малайзии (24%), Южной Кореи (25%), Таиланда (36%), Тайваня (32%), Швейцарии (31%), Японии (24%) и других стран.

Ранее в этот день политолог Матвей Киселев заявил, что введение Трампом пошлин усилит колебания на финансовом рынке. Он подчеркнул, что неопределенность в будущем мировой финансовой системы усилилась, углубляя разрыв в глобальных цепочках торговли.