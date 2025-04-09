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Патрушев указал на стратегическую значимость Сибири для промышленности РФ

Патрушев: Сибирь имеет стратегическую значимость для промышленного потенциала РФ
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Фото: пресс-служба вице-премьера Д. Патрушева
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Сибирский федеральный округ (СФО) имеет стратегическую значимость для укрепления промышленного потенциала России. Об этом 9 апреля заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе установочного совещания Инцидента 62, посвященного развитию СФО.

Отмечается, что выбор такого формата межведомственного взаимодействия был инициирован вице-премьером как куратором округа и поддержан председателем правительства РФ. Так, на совещании был рассмотрен ход реализации Стратегии развития Сибири, которая затрагивает такие сферы, как редкоземельные и драгоценные металлы, лесной комплекс, переработка алюминия, туризм, сельское хозяйство и переработка, нефтегазовая и угольная промышленность.

«Сибирский федеральный округ имеет стратегическую значимость для дальнейшего укрепления промышленного потенциала России. Здесь сконцентрированы огромные запасы природных ресурсов, в том числе драгоценных металлов, меди, никеля, угля, нефти, газа. Помимо этого на территории округа действуют крупнейшие в России мощности в сфере гидроэнергетики. В Сибири также сформирована база для подготовки квалифицированных специалистов — на укрепление кадрового потенциала работают ведущие образовательные и научные центры», — сказал Патрушев.

Вице-премьер также отметил, что разведанные запасы редкоземельных металлов в Сибири составляют 18% от общероссийских, при этом в недрах федерального округа содержатся значительные объемы редких металлов. Он добавил, что для развития глубокой переработки редкоземельных металлов сейчас прорабатывается вопрос о создании в Сибирском округе соответствующего кластера, что в перспективе позволит России выйти на новый технологический уровень и обеспечить независимость от импорта соответствующей продукции.

По итогам совещания Патрушев поручил сформировать экспертную группу, которая определит долгосрочную потребность экономики в редких и редкоземельных металлах и проработает перечень продукции, выпуск которой может быть организован в Сибири.

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В декабре прошлого года Патрушев призвал обеспечить условия для опережающего развития регионов Сибири, в частности реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития для 10 субъектов с низкой бюджетной обеспеченностью, в том числе четырех субъектов, входящих в Сибирский федеральный округ, — Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия и Алтайского края.

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