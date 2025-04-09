Китай увеличил до 84% ответные пошлины на товары из США
Власти Китая приняли решение в ответ повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%. Соответствующая информация была опубликована 9 апреля на сайте министерства торговли КНР.
«Решение США повысить пошлины на китайские товары является ошибкой, которая следует за ошибкой. Это серьезно ущемляет законные права и интересы Китая и серьезно подрывает основанную на правилах многостороннюю торговую систему», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что дополнительная тарифная ставка будет действовать на все товары, импортируемые из США и будет увеличена до 84% с 10 апреля.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.
Власти США 8 апреля повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104% из-за отказа КНР снять ответные меры.
На следующий день в МИД КНР заявили, что китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%.