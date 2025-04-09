МИД КНР заявил о намерении принять меры в ответ на пошлины Трампа в размере 104%
Китайские власти намерены принять решительные меры в ответ на пошлины президента США Дональда Трампа в размере 104%. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге 9 апреля.
«Законные права китайского народа на развитие нельзя отнять, суверенитет, безопасность и интересы развития Китая не допускают посягательств. Мы и впредь будем принимать решительные и эффективные меры для защиты своих законных прав и интересов», — приводит слова Линь Цзянь «РИА Новости»
Помимо этого, как сообщает агентство Reuters, Китай планирует провести встречу с высшим руководством, чтобы обсудить меры по стимулированию внутреннего потребления и стабилизации рынка.
«Ожидается, что на встрече будут присутствовать высокопоставленные чиновники из Государственного совета, нескольких правительственных и регулирующих органов, сообщили два источника, отказавшись назвать свои имена, поскольку они не уполномочены говорить со СМИ», — заявило издание.
Ранее, 7 апреля, официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом.
Власти США 8 апреля повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104% из-за отказа КНР снять ответные меры.