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Захарова заявила об озабоченности России тарифной войной США и Китая

Захарова: Москва озабочена тарифной войной Вашингтона и Пекина
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Фото: REUTERS/Tingshu Wang
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Тарифная война между США и КНР вызывает тревогу, Россия примет меры для минимизации ущерба. Об этом 9 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Вашингтон не считает себя обязанным соблюдать международные торговые нормы. Кроме того, по словам дипломата, тарифные барьеры, введенные США, используются для давления на торговых партнеров с целью принятия американских условий.

«В связи с так называемой тарифной войной между США и Китаем хотели бы отметить, что <…> серьезную озабоченность вызывает ситуация, когда речь идет о двух главных экономиках мира, одна их которых — наш многолетний крупнейший внешнеторговый партнер», — отметила дипломат.

Захарова сообщила, что Россия внимательно следит за развитием ситуации, будет тщательно анализировать возможные последствия и принимать меры для минимизации потенциального ущерба для страны.

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Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь 7 апреля сообщил, что злоупотребление США пошлинами является экономическим буллингом, наносящим ущерб не только другим странам, но и самому Вашингтону.

Власти США 8 апреля повысили импортные пошлины на товары из Китая до уровня 104% из-за отказа КНР снять ответные меры.

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