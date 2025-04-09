Роль генсека СССР Леонида Брежнева в политическом детектив о холодной войне исполнил Сергей Маковецкий, а канцлера ФРГ Вилли Брандта сыграл Кирилл Кяро.

В Москве завершились съемки сериала «Дорогой Вилли» о тайной дружбе двух главных геополитических соперников в Европе — советского генсека Леонида Брежнева и канцлера Западной Германии Вилли Брандта, которая спасла мир от ядерной катастрофы в годы холодной войны. Проект производится компаниями «Формат ТВ», «Студия ЧеховЪ», KION, PREMIER и РЕН ТВ при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Сериал выйдет в онлайн-кинотеатрах PREMIER и KION. Телевизионная премьера состоится на телеканале РЕН ТВ.

Сюжет сериала основан на исторических материалах, которые документалист, писатель и ведущий телеканала РЕН ТВ Игорь Прокопенко собирал на протяжении 20 лет: документах, многочисленных интервью с ближним кругом как Леонида Брежнева, так и Вилли Брандта, политиками, сотрудниками разведки. Сценарий политического детектива был написан Игорем Прокопенко в соавторстве с Дмитрием Новоселовым.

Действие сериала разворачивается в 1960-е. Мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о том, что США готовятся нанести удар с военных баз, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, генсек СССР Леонид Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Контакт между ними должны в обстановке строжайшей секретности установить лучшие разведчики СССР — так, чтобы об этой операции не узнали даже в КГБ.

Режиссер сериала «Дорогой Вилли» — Владимир Щегольков, продюсеры — Игорь Прокопенко, Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Илья Бурец, Максим Филатов, Давид Кочаров.

Помимо Сергея Маковецкого и Кирилла Кяро роли в сериале исполнили Сергей Марин, Алексей Розин, Владимир Конкин, Андрей Градов, Игорь Черневич, Мартин Джон Кук, Александра Богданова, Александр Штендлер, Мариэтта Цигаль-Полищук и другие.

«Допускаю, что, когда зритель посмотрит сериал, он может принять всё происходящее на экране за вымысел сценаристов: уж больно невероятными покажутся события. Однако наш «Вилли» — это тот редкий случай, когда реальная история круче самой изощренной писательской фантазии. Чтобы это доказать, к сериалу мы делаем документальное послесловие «Дорогой Вилли: всё так и было», в котором самые невероятные эпизоды подтверждают реальные участники событий: Эгон Бар, Маркус Вольф, Вячеслав Кеворков, Дейв Мерфи — люди, с которыми я много лет работал, дружил и которых бесконечно снимал, понимая, что придет время, когда их признания окажутся бесценными», — сказал генеральный продюсер, автор идеи и сценария Игорь Прокопенко.

«Проект «Дорогой Вилли» реализует огромные кинематографические возможности нашей страны. Съемки проходят в трех города — Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде. Мы сталкиваем советскую фактуры Москвы с фактурами прусского Тильзита (ныне Советск) и лакируем имперским Санкт-Петербургом. Роскошный актерский ансамбль. Мы верим и делаем всё для того, чтобы зритель не был разочарован. Жанр политического триллера очень сложный и обязывающий нас быть точными в характерах и деталях», — сказал режиссер сериала Владимир Щегольков.

Сергей Маковецкий, исполнитель роли Леонида Брежнева: «Я согласился сниматься в проекте, потому что это интересная история с неизвестными фактами, очень хорошая группа — режиссер, оператор, прекрасные партнеры. Мне было интересно создавать образ Леонида Ильича Брежнева».

Владимир Конкин, исполнитель роли члена Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова: «Я никогда не думал, что мне придется играть идеолога СССР Суслова. Я считаю его замечательным человеком, человеком эпохи. Грубо говоря, если бы не его сильная рука, развал СССР был бы ускорен. Мой персонаж мне симпатичен, я его уважаю. Эта личность не противоречит моему эго, я чувствую радость, что мне не нужно раздваиваться, что образ получается цельный. В нашем проекте есть сочетание исторических фактов и созвучности сегодняшнему дню. Не всем интересны исторические экспонаты, если они неживые. Но в сериале «Дорогой Вилли» есть контакт с нашей непростой реальностью».

Одновременно с выходом сериала на экраны будет издан роман «Дорогой Вилли» — помимо основного художественного сюжета в этом издания будет дополнение, которое подробно раскроет документальную основу проекта. В книгу войдут оригинальные интервью с участниками тех событий и дополнительные исторические факты.