Собянин рассказал о строительстве нового городского вокзала Петровско-Разумовская

Новый городской вокзал Петровско-Разумовская на МЦД-1 станет крупнейшим хабом на севере Москвы, заявил мэр Сергей Собянин.

Вокзал откроется в этом году. Он «улучшит транспортную доступность для жителей Бутырского района, Тимирязевского и Марфино — это почти 200 тыс. человек», сообщил мэр.

Готовность объекта сейчас составляет 78%. Строительство идет по графику. Сейчас специалисты устанавливают инженерные системы, занимаются отделкой помещений, монтируют стеклянный фасад площадью почти 5 тыс. кв. м и проводят пусконаладку лифтов и эскалаторов.

Вокзал Петровско-Разумовская обеспечит пересадку между первым и третьим диаметрами, двумя линиями метро и наземным транспортом. В будущем остановку МЦД-3 перенесут ближе к метро и МЦД-1, и время пересадки между всеми видами транспорта сократится в несколько раз. К 2030 году ежедневно городским вокзалом Петровско-Разумовская МЦД-1 смогут пользоваться до 11 тыс. пассажиров.