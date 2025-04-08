Макаров назвал Овечкина легендой и главным мотиватором для многих спортсменов

Певец и шоумен Вячеслав Макаров назвал нападающего хоккейного клуба (ХК) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных сезонах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), легендой и великим спортсменом.

«Он — легенда, на самом деле великий спортсмен. Я поражаюсь его физическим возможностям. Он просто бьет рекорды. Это, наверное, мне кажется, какая-то потусторонняя сила ему в этом помогает, и он пришел в этот мир действительно показать, что он великий спортсмен и чтобы на него равнялись», — заявил Макаров.

Он подчеркнул, что российский хоккеист является главным мотиватором для огромного количества спортсменов.

Певец Данко в свою очередь пожелал Овечкину не останавливаться на достигнутом и увеличивать количество забитых шайб. Он также назвал это достижение личной победой спортсмена.

«Давайте ему пожелаем удачи, чтобы он был лучшим у нас. Россия, вперед!» — добавил артист Стас Михайлов.

Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», побив рекорд Гретцки, на счету которого 894 забитых гола.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом, посвященным рекордному голу.