WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины

Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE), американский бизнесмен Илон Маск лично обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой отменить высокие пошлины на товары из других стран. Об этом 7 апреля пишет газета The Washington Post (WP).

Как говорится в материале издания, спор в вопросе ввозных тарифов стал самым масштабным разногласием между Маском и Трампом, а подход президента к пошлинам может навредить ключевым производственным и потребительским центрам Соединенных Штатов.

Газета указала, что такое решение по тарифам принесет вред и компании Tesla, главой которой является Илон Маск.

«Маск также не согласен с другими членами коалиции Трампа по таким вопросам, как визы <...> для квалифицированных иммигрантов и подход DOGE к государственным расходам», — говорится в публикации WP.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

На следующий день директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая способна привести к мировому финансовому кризису.