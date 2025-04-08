Реклама
Прямой эфир
Армия
Группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 32 пункта управления БПЛА ВСУ
Мир
Глава МИД Ирана подтвердил встречу с делегацией США в Омане
Армия
Средства ПВО за ночь уничтожили 23 украинских БПЛА над двумя регионами России
Общество
В России внесут все многоквартирные дома в единую базу
Общество
Роспотребнадзор наложил на «Светофор» штрафы в размере 1,3 млн рублей
Спорт
Приуроченную к рекорду Овечкина песню Жукова включили на катке «Кэпиталз»
Мир
В МИД Узбекистана рассказали о привлечении российских инвестиций в туротрасль
Мир
Филиппинский вулкан Канлаон выбросил столб пепла на высоту около 4 км
Мир
МИД Японии заявил о намерении сохранить участие в энергопроектах на Сахалине
Наука и техника
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем стартовала с космодрома Байконур
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М3» уничтожил несколько ракет HIMARS в зоне проведения СВО
Мир
WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины
Экономика
В России распространяется майнер под видом Microsoft Office
Общество
Светомузыкальное шоу прошло в дагестанском Дербенте в честь рекорда Овечкина
Мир
В ШОС допустили объединение рынка с БРИКС
Общество
Страховщики зафиксировали всплеск угонов авто в 2025 году
Мир
В Эстонии рассмотрят проект о применении оружия против подозрительных торговых судов

WP сообщила о личной просьбе Маска к Трампу отменить высокие пошлины

WP: между Маском и Трампом возникли разногласия из-за пошлин
0
EN
Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Глава департамента США по государственной эффективности (DOGE), американский бизнесмен Илон Маск лично обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой отменить высокие пошлины на товары из других стран. Об этом 7 апреля пишет газета The Washington Post (WP).

Как говорится в материале издания, спор в вопросе ввозных тарифов стал самым масштабным разногласием между Маском и Трампом, а подход президента к пошлинам может навредить ключевым производственным и потребительским центрам Соединенных Штатов.

Газета указала, что такое решение по тарифам принесет вред и компании Tesla, главой которой является Илон Маск.

«Маск также не согласен с другими членами коалиции Трампа по таким вопросам, как визы <...> для квалифицированных иммигрантов и подход DOGE к государственным расходам», — говорится в публикации WP.

Торговый воин: как новые пошлины США повлияют на мировую экономику
Дональд Трамп объявил о введении сборов на всю поставляемую в Штаты продукцию

Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах в сфере торговли: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. Китай 4 апреля ввел пошлины в 34% против Соединенных Штатов.

На следующий день директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что введение пошлин США на импортные товары может спровоцировать цепную реакцию, которая способна привести к мировому финансовому кризису.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025