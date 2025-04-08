В ШОС допустили объединение рынка с БРИКС
В будущем рынки ШОС и БРИКС могут объединиться, сообщили «Известиям» в секретариате Шанхайской организации сотрудничества.
«В перспективе не исключена возможность объединения рынков ШОС и БРИКС, но это решение компетентных органов соответствующих стран. В настоящее время на повестке дня ШОС не стоит вопрос обсуждения общих тарифов и иных экономических преференций для стран двух объединений. Опять же решение за руководством наших государств», — сообщили в секретариате организации.
В ШОС входят Белоруссия, Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Еще две страны имеют статус наблюдателей — Монголия и де-юре Афганистан. Кроме того, у ШОС есть 14 партнеров по диалогу. В БРИКС на правах полноценных членов состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия.
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Слияние и повышение: в ШОС допустили объединение рынка с БРИКС