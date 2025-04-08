Слияние и повышение: в ШОС допустили объединение рынка с БРИКС

Рынки ШОС и БРИКС могут объединиться, рассказали «Известиям» в секретариате Шанхайской организации сотрудничества. Там уточнили, что такое решение должно быть принято на уровне компетентных органов стран — членов обеих структур. Но надо понимать, что быстро объединить рынки не получится: этому препятствует в том числе участие государств в других организациях, отмечают эксперты. В будущем общее торговое пространство может помочь странам справиться с последствиями жесткой тарифной политики США и ускорить дедолларизацию. Способно ли такое объединение стать альтернативой ВТО — в материале «Известий».

Могут ли объединиться рынки ШОС и БРИКС

Со временем рынки ШОС и БРИКС могли бы слиться воедино. Эти организации имеют схожие цели и задачи, нацеленные на способствование процветанию и благополучию народов стран-участниц.

— В этой связи в перспективе не исключена возможность объединения рынков ШОС и БРИКС, но это — решение компетентных органов соответствующих стран. В настоящее время на повестке дня ШОС не стоит вопрос обсуждения общих тарифов и иных экономических преференций для стран двух объединений. Опять же решение — за руководством наших государств, — сообщили «Известиям» в секретариате ШОС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Оба объединения охватывают весьма широкую географию, несмотря на то что ряд стран-членов совпадают. В ШОС входят Белоруссия, Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Иран. Еще две страны имеют статус наблюдателей — Монголия и де-юре Афганистан. После прихода к власти «Талибана» (организация находится под санкциями ООН) участие страны в заседаниях ШОС фактически заморожено. Кроме того, у ШОС есть 14 партнеров по диалогу.

В БРИКС на правах полноценных членов состоят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия. В связи с этим объединение рынков означало бы большие возможности для развития торговли между странами. Тем не менее есть существенные препятствия для этого.

— ШОС и БРИКС — изначально очень разные структуры. Если БРИКС — форум, объединяющий страны со всего мира едиными взглядами на будущее мировой экономики, то ШОС — организация, в основном занимающаяся вопросами безопасности, — говорит директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев.

Заседание Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Фото: ТАСС/POOL/Александр Миридонов

Хотя в ШОС также есть сильная экономическая составляющая, отмечает эксперт. К примеру, Чжан Мин, еще будучи генсеком организации, рассказывал в интервью «Известиям», что в этой области основная цель — переход к свободному передвижению товаров, капитала, технологий и услуг на пространстве стран ШОС. Более того, в обоих объединениях уже давно задумались над созданием единой платежной системы, в обеих структурах продолжается работа над увеличением доли нацвалют во взаиморасчетах.

Препятствия могут возникнуть на институциональном уровне. Ни БРИКС, ни ШОС не представляют собой интеграционное объединение: как следствие, внутри каждой из структур нет своего общего рынка, как, например, у ЕАЭС и Евросоюза, отмечает заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев. С другой стороны, отсутствие у той же БРИКС устава организации не делает ее незаметной. Наоборот, объединение расширяется уже второй год кряду. А в 2024-м, по итогам саммита в Казани, оно пополнилось еще и категорией государств-партнеров. Бразилия, которая председательствует в БРИКС в этом году, одним из своих приоритетов назвала институциональное укрепление блока на фоне подключения стран-партнеров. К тому же многие эксперты единогласны во мнении, что после нескольких лет активного расширения БРИКС сейчас самое время поработать над созданием секретариата и устава объединения, есть у той же ШОС.

Саммит БРИКС в Татарстане Фото: TASS/Zuma

Пока — при отсутствии возможности заключать международные договоры — начать можно с меморандума, к примеру, о взаимопонимании или коммюнике по итогам саммита. Важно учитывать и то, что члены БРИКС и ШОС состоят еще и в других организациях. Это усложняет процесс интеграции рынков.

— Не все страны входят в ВТО. Например, Иран, который присоединился и к БРИКС, и к ШОС. Таким образом, у стран, состоящих в обоих объединениях, разные тарифные пошлины, разное участие в системах зон свободной торговли. К тому же у большинства государств внутри объединений действует протекционистская экономика. Например, Индия, опасаясь открывать свой рынок, не спешит заключать договор с ЕАЭС от ЗСТ, — говорит Александр Королев.

Фото: TASS/Zuma

Бразилия, к примеру, состоит в региональном экономическом блоке МЕРКОСУР. Учитывая то, что недавно МЕРКОСУР договорился с ЕС создать зону свободной торговли, сотрудничество с этой организацией для Бразилиа будет приоритетнее.

Преимущества слияния рынков ШОС и БРИКС

Экономические интересы ШОС и БРИКС объединяет как минимум стремление к дедолларизации. Это сделает страны обоих объединений менее зависимыми от государств «большой семерки», прежде всего от США, которые используют доллар как политическое оружие. Таким образом, банки стран БРИКС и ШОС будут меньше зависеть от Вашингтона и его санкционной политики, особенно если речь пойдет об объединении рынков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

БРИКС уже показывает позитивную динамику роста. Доля стран объединения по паритету покупательной способности в мировой экономике по итогам 2024 года составила 36,7%, что выше доли стран G7, заметил Владимир Путин на саммите в Казани. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова обращает внимание, что ВВП стран ШОС составлял примерно 25% мирового ВВП, но, главным образом, за счет тех стран, которые одновременно входят в БРИКС, — Китая, Индии и России. Итого вместе на БРИКС и не входящие в это объединение страны ШОС в 2024 году приходилось около 40% мирового ВВП, говорит эксперт.

Минэкономразвития РФ оценило взаимный оборот торговли между странами БРИКС в $678 млрд в год.

— Если добавить еще страны, входящие в ШОС, но не входящие в БРИКС, то, по нашим оценкам, совокупный торговый оборот вырастет минимум на 35–40%, — сказала Наталья Мильчакова.

На фоне жесткой тарифной политики США в отношении многих стран усиление экономического сотрудничества внутри БРИКС и потенциальное увеличение рынка за счет стран ШОС могли бы помочь преодолеть последствия ограничений со стороны Вашингтона, подчеркивает независимый эксперт Андрей Бархота.

— Главным бенефициаром снятия барьеров внутри БРИКС и ШОС выступает Китай. Потенциал увеличения торгового оборота в этом случае не превышает 20%. Но на волне истерики из-за действий президента Дональда Трампа БРИКС действительно может получить новый импульс для развития. Тем не менее отсутствие в объединениях ЕС и США не позволят БРИКС и ШОС заместить ВТО, — считает Андрей Бархота.

2 апреля Дональд Трамп заявил, что установит базовую ставку пошлин на импортные товары в размере 10%, но в целом она варьируется — например, в отношении Китая тариф составил 34%. В ответ на это Пекин с 10 апреля вводит ответные пошлины в 34% на всю продукцию, импортируемую из США. Эта мера серьезно повлияет на экономику обеих стран, учитывая, что товарооборот между Китаем и Соединенными Штатами по итогам 2024 года достиг внушительных $688,28 млрд.

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Первым этапом для начала взаимодействия между БРИКС и ШОС может стать разработка плана сотрудничества и обмена информацией, а также опытом в сфере экологии, считает проректор НИУ ВШЭ, руководитель Экспертного совета БРИКС Виктория Панова.

— Это может быть адаптация и смягчение последствий изменения климата, реализация совместных проектов по сохранению биологического разнообразия, управление отходами и экологическая защита, содействие привлечению инвестиций и финансированию проектов и программ в области охраны окружающей среды, внедрение новых экологически чистых технологий, — сказала Виктория Панова.

В области зеленого финансирования объединения могли быть разработать механизмы по предоставлению налоговых льгот, стимулированию выпуска зеленых облигаций, мер по повышению кредитного рейтинга эмитентов. Со стороны ШОС взяться за это могли бы Деловой совет и Межбанковское объединение организации, а со стороны БРИКС — в том числе зеленые фонды, инфоплатформы по зеленому финансированию для бизнеса и НПО, резюмировала Виктория Панова.