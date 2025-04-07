Отложенный механизм: в ПА ОБСЕ призывают к возвращению России

Ряд делегаций в Парламентской ассамблее ОБСЕ призывает к возвращению России, заявили «Известиям» в организации. Право голоса Москва получит, только если уплатит взнос в €262 тыс., уточнили там. Ранее РФ приостановила свое участие в деятельности ПА ОБСЕ из-за постоянных препятствий, чинимых ее делегации, «предвзятых дискриминационных подходов, двойных стандартов и тотальной русофобии». Поэтому Москва может быть заинтересована в возвращении к работе в ПА ОБСЕ лишь в случае изменения всей политики этой организации, полагают эксперты. Пока же у российских депутатов есть возможность доносить свою позицию до членов парламентов стран мира и на других площадках.

Кто в ПА ОБСЕ выступает за возвращение России

Некоторые делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ призывают к открытому диалогу с участием всех национальных делегаций, включая Россию, заявили «Известиям» в пресс-службе организации. В то же время звучат и голоса против участия РФ в работе ассамблеи.

— Некоторые из мнений, высказанных за последние три года, были направлены на изоляцию России, в то время как ряд других подчеркивает важность открытого диалога с полным участием всех национальных делегаций, — заявили «Известиям» в ПА ОБСЕ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Вопрос возвращения РФ в Парламентскую ассамблею ОБСЕ связан и с необходимостью уплаты членских взносов, поскольку в ином случае российская делегация не будет иметь право голоса. РФ прекратила их выплату в 2023 году. На тот момент вклад Москвы составлял около 6% годового бюджета ассамблеи, рассказывал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

— Способность России осуществлять право голоса зависит от выполнения ее финансовых обязательств в соответствии с правилами процедуры. Взносы России в текущем финансовом году составляют €262,4 тыс., — сообщили «Известиям» в ПА ОБСЕ.

Справка «Известий» Парламентская ассамблея ОБСЕ была учреждена в апреле 1991 года. Сейчас в нее входят 323 парламентария из 56 стран, Святой престол направляет одного делегата в качестве гостя. Это форум для парламентского диалога, который направляет миссии по наблюдению за выборами, обсуждает и принимает декларации и резолюции, имеющие рекомендательный характер.

Парламентская ассамблея ОБСЕ — большая трансатлантическая организация, в ней существуют группы стран с разной политической ориентацией. Нормальное участие России в работе форума поддерживает часть стран постсоветского пространства, прежде всего государства Центральной Азии. Среди стран ЕС и НАТО к таким государствам относятся Венгрия и Словакия, в состав ПА ОБСЕ также входит Сербия, заявил «Известиям» политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Важно, что национальные делегации состоят из представителей разных парламентских партий, в том числе оппозиционных. Поэтому в рамках ПА ОБСЕ могут выступать члены политических сил, призывающих к диалогу с Москвой, включая партии «Движение пяти звезд» в Италии или «Альтернативу для Германии» из ФРГ.

РФ участвует в деятельности ПА ОБСЕ с даты ее учреждения и направляет делегацию из 15 человек — пять от Совета Федерации и 10 от Государственной думы. С 2017 года делегацию РФ возглавляет вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ассамблея одобрила несколько резолюций, представленных российской стороной: о национальных меньшинствах, борьбе с терроризмом и недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и последователей других религий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Однако с 2015 года страны Запада постоянно создают препятствия для работы российской делегации. Так, в феврале 2015-го из-за обращения украинцев Бюро ПА ОБСЕ отозвало у сенатора от Крыма Ольги Ковитиди мандат участника ассамблеи. В июле того же года МИД Финляндии отказал тогдашнему спикеру Госдумы Сергею Нарышкину и нескольким депутатам, находящимся под санкциями Евросоюза, во въезде в страну для участия в летнем заседании сессии ПА ОБСЕ.

На открытии зимней сессии в январе 2022 года члены ПА вновь оспорили полномочия делегации РФ, в июне 2022-го британские власти отказали российским делегатам в выдаче виз для участия в летней сессии, а в ноябре такие же действия предприняла Польша. Австрия, где в феврале 2023 года состоялась зимняя сессия ПА, приняла делегатов нашей страны, однако им запретили возложить цветы к памятникам воинам-освободителям в австрийской столице. В июне 2023 года российская делегация приняла решение не лететь в Канаду на летнюю сессию ПА, так как ей не предоставили гарантий нормального пребывания.

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

В июле 2024-го Государственная дума и Совет Федерации приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания России в работе ПА ОБСЕ. Парламентарии отметили, что в организации присутствуют «предвзятые дискриминационные подходы, двойные стандарты и тотальная русофобия», что свидетельствует о ее деградации как механизма межпарламентского взаимодействия.

Несмотря на приостановку участия в Парламентской ассамблее, РФ сохранила членство в ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров в мае 2024-го заявил, что единственным смыслом участия в ОБСЕ остается возможность доводить российскую позицию напрямую до остальных 56 участников. Замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Известиям» заявил, что ОБСЕ находится на «распутье».

Нужно ли России возвращение в ПА ОБСЕ

Россия может быть заинтересована в возвращении к работе в ПА ОБСЕ в случае изменения всей политики этой организации и извинений за оскорбления в адрес нашей страны, заявил «Известиям» первый зампред комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.

Кроме того, в заявлении о приостановке участия России в ПА ОБСЕ было указано о готовности вернуться к работе «при условии пересмотра ее руководством и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности».

Фото: Global Look Press/Vadym Zhuravlov

В ПА ОБСЕ заявили «Известиям», что считают неучастие РФ в значительной степени добровольным.

— Хотя были случаи, когда санкции приводили к тому, что российские парламентарии не могли получить визы, российскую делегацию по-прежнему приглашают на наши встречи, и она смогла бы принять участие во многих из них, если бы российский парламент не решил придерживаться политики неучастия в работе ассамблеи, — заявили в пресс-службе организации.

России этот формат неинтересен, Москва может вернуться туда только по политическим соображениям для выстраивания диалога со странами Запада. Первоначально ОБСЕ создавалась как диалоговое окно между Западом и Востоком, в котором стороны были равноправны, подчеркнул Владимир Шаповалов.

— Текущий формат работы ПА ОБСЕ не направлен на снижение напряженности. Россия должна обладать не просто правом голоса, а правом вето в отношении антироссийских решений, — считает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Помимо ПА ОБСЕ Россия активно действует на других площадках, включая Парламентский форум БРИКС, Азиатскую парламентскую ассамблею и Парламентскую ассамблею ОДКБ. Действуют и десятки двусторонних форматов взаимодействия с парламентами других стран. В том числе и со странами НАТО: в январе в Москву приезжала делегация парламента Словакии. Поэтому неучастие РФ в работе ПА ОБСЕ не влияет на способность нашей страны доносить свою позицию до членов парламентов стран мира.