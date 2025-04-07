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Эксперт назвал причины падения стоимости биткоина

Эксперт Сивопляс: стоимость биткоина может достичь отметки $70 тыс.
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Снижение биткоина ниже психологической отметки в $75 тыс. —это не просто коррекция, а следствие макроэкономических и геополитических факторов, способных сформировать долгосрочный тренд. Об этом рассказал «Известиям» 7 апреля начальник отдела биржевой торговли криптоплатформы WhiteBird Илья Сивопляс.

«Такие значимые движения нередко задают направление рынку надолго. Взять хотя бы пример ноября 2024 года, когда биткоин находился возле отметки в $70 тыс., а затем уверенно устремился вверх, достигнув исторического рекорда в $109 тыс. после победы президента США Дональда Трампа», — сказал эксперт.

По его словам, ситуацию усугубляет «черный понедельник», который привел к значительному падению как на крипторынке, так и на традиционных фондовых рынках. Гонконгские биржи потеряли 11%, японские и китайские — по 8%, а европейские индексы начали с падения на 4%. Эти показатели явно указывают на массовый вывод капитала из высокорисковых активов.

«Не менее тревожащим фактором является то, что I квартал 2025 года стал для биткоина наиболее слабым с 2015 года, продемонстрировав падение на 11,7%. Еще хуже обстоят дела у альткоинов: Ethereum опустился ниже 0,020 BTC, а совокупная капитализация рынка без учета BTC, ETH и стейблкоинов уменьшилась на 28%», — сказал Сивопляс.

По мнению специалиста, в ближайшие недели существует вероятность проверки уровня в $70 тыс., особенно если давление на рынки останется высоким. В то же время улучшение макроэкономических показателей, таких как данные по занятости и инфляции, может способствовать возвращению к диапазону $80–85 тыс.

«Несмотря на негативные прогнозы, крипторынок обладает потенциалом для восстановления, если глобальные риски начнут ослабевать. Пока же сохраняется высокий уровень волатильности, участникам рынка нужно быть готовыми ко всему и тщательно оценивать свои инвестиционные шаги», — подытожил Сивопляс.

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Ранее, 23 марта, директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов в беседе с «Известиями» дал советы по распознаванию криптомошенников. По его словам, фишинг — одна из самых распространенных и опасных схем кибермошенничества в криптоиндустрии. Именно фишинговые атаки становятся причиной утраты средств в большинстве случаев. Злоумышленники подделывают сайт популярной криптобиржи или кошелька и распространяют ссылку на него через электронную почту, мессенджеры или рекламу.

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