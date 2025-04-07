Внук экс-короля Румынии задержан во Франции по обвинению в коррупции

Павел-Филипп Гогенцоллерн, внук бывшего короля Румынии Кароля II, был задержан во Франции по запросу румынских властей по обвинениям в коррупции и отмывании денег. Об этом 7 апреля сообщило агентство BalkanInsight.

Уточняется, что Гогенцоллерн был задержан полицией в Париже после бегства из Румынии, где он обвиняется в коррупции, отмывании денег и махинациях с земельными участками, ранее принадлежавшими королевской семье.

«В результате международного сотрудничества между румынской полицией и французскими властями Павел Румынский был найден в Париже. В настоящее время продолжаются процессуальные действия по его передаче нашей стране», — заявил министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде.

Как сообщили журналисты агентства, французские власти сообщили, что принц Павел был найден на улице, а при проверке его личности он предъявил паспорт, выданный британскими властями.

Ожидается, что в ближайшее время он предстанет перед судом во Франции, и ему грозит экстрадиция в Румынию.

Ранее, 15 марта, в Москве арестовали румынского преступника Василя Родидеала, его разыскивало национальное центральное бюро Интерпола. Задержанный обвиняется на родине в тяжких преступлениях и скрывался от румынского следствия, после чего был объявлен Интерполом в розыск в 2012 году. Уточняется, что Родидеал проживал в России под именем Василий Кравцов.