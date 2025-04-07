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Матвиенко рассказала о беседе с президентом Узбекистана

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко 7 апреля рассказала об открытой и содержательной беседе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и назвала РФ и Узбекистан настоящими союзниками.

Матвиенко рассказала, что передала Мирзиёеву привет от президента России Владимира Путина и поздравила узбекского лидера с проведением юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза. Сегодня Узбекистан играет важную роль на международной арене, отметила председатель Совфеда.

«Мы обсудили повестку двустороннюю. <...> Россия и Узбекистан — это настоящие союзники. Когда учитываются интересы друг друга, когда есть общие планы, они большие, громадные», — сказала Матвиенко.

По ее словам, 155 компаний на территории Узбекистана работают с российским капиталом, а объемы взаимного товарооборота ежегодно растут. Главы государств поставили задачу к 2030 году выйти на объем товарооборота в $30 млрд, подчеркнула председатель СФ.

«Вот очень важно: всё то, о чем договариваются наши президенты, это реализуется. Это не просто намерение, это не просто какие-то меморандумы, это конкретное решение двух лидеров, которое тут же претворяется в жизнь в интересах и народов России, и народов Узбекистана», — добавила Матвиенко.

Уточняется, что в ходе встречи Мирзиёев подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая.

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В феврале Путин и Мирзиёев отметили расширение гуманитарного взаимодействия в области культуры, искусства, науки и образования РФ и Узбекистана. Кроме того, лидеры стран обменялись мнениями по вопросам международной повестки и обсудили график предстоящих мероприятий.

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