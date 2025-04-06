Пять автомобилей столкнулись на ЮВХ в Москве
На южном участке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в районе Кантемировской улицы в Москве произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом 6 апреля сообщил департамент транспорта столицы.
«На ЮВХ, в районе Кантемировской улицы, столкнулись пять автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них», — написали в Telegram-канале ведомства.
По словам дептранса, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
«Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда», — уточнили в ведомстве.
Ранее в этот день в Москве на внутренней стороне 60-го км МКАД столкнулись семь легковых автомобилей. Водителей предупредили, что движение в районе ДТП затруднено на 1,3 км, в связи с чем в настоящее время лучше выбрать другой маршрут.