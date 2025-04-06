В Москве на МКАД столкнулись семь автомобилей
В Москве на внутренней стороне 60-го км МКАД столкнулись семь легковых автомобилей. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
«Движение осуществляется по трем полосам из пяти и затруднено на 1,3 км. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее в этот день авария с участием двух автомобилей произошла на 91-м км МКАД. Водителей предупредили, что движение в районе ДТП затруднено на 1 км, в связи с чем в настоящее время лучше выбрать другой маршрут.