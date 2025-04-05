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Фетисов выразил гордость за повторившего рекорд Гретцки Овечкина

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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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Депутат Государственной думы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в беседе с «Известиями» 5 апреля выразил гордость за российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который сравнял число успешных ударов с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли Уэйном Гретцки в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Счастлив, горд за Сашу. Благодарю, прежде всего поздравляю его маму Татьяну Николаевну Овечкину, семью Сашину, которая поддерживала всё это время. Ну, конечно, самого Александра Михайловича с великим рекордом», — заявил он.

По мнению Фетисова, рекорд уже состоялся, несмотря на то что забить необходимо на шайбу больше. Он также выразил желание, чтобы за успех Овечкина порадовалась домашняя арена.

Овечкин ведет погоню за великим рекордом Гретцки. Что нужно знать

Ранее в этот день Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в матче против ХК «Чикаго» регулярного чемпионата НХЛ, повторив снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с событием. После матча спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке.

НХЛ признала Овечкина первой и второй звездой прошедшего игрового дня.

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