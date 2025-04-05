Хоккеист Кожевников отметил усилия Овечкина при достижении рекорда Гретцки

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу «в нужный момент, в нужный час», сравняв число успешных ударов с четырехкратным обладателем Кубка Стэнли Уэйном Гретцки по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 5 апреля «Известиям» сообщил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

«Поздравляем Сашу, всю его семью. Саня — просто красавчик, по-другому не скажешь», — добавил Кожевников.

Также он назвал Овечкина открытым, простым и коммуникабельным человеком, который может легко выстроить диалог даже с детьми.

Ранее в этот день в матче против ХК «Чикаго» Овечкин забросил свою 894-ю шайбу в регулярном чемпионате НХЛ и повторил снайперский рекорд Гретцки. Канадский хоккеист лично поздравил российского игрока с повторением своего рекорда по голам в НХЛ. Спортсмены также сделали совместное фото в раздевалке после матча.

НХЛ признала Овечкина первой и второй звездой прошедшего игрового дня.