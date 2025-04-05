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«Роскосмос» сообщил о вывозе на старт «Ракеты Победы» с кораблем «Союз МС-27»

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Фото: t.me/roscosmos_gk
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«Ракета Победы» и космический корабль «Союз МС-27» были вывезены из монтажно-испытательного комплекса и подготавливаются к старту. Об этом 5 апреля сообщила пресс-служба корпорации в Telegram-канале.

«В 05:30 мск (07:30 по местному времени) открылись ворота монтажно-испытательного комплекса — на космодроме начался вывоз «Ракеты Победы» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27», — говорится в заявлении.

Днем ранее сообщалось, что государственная комиссия разрешила вывезти и установить «Союз-2.1а» на стартовом комплексе 5 апреля.

Планируется, что пуск аппарата произойдет 8 апреля в 08:47:15 мск.

«В экипаже «Союза МС-27» — космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким», — уточнили в корпорации.

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