В ООН предупредили об отсутствии победителей в торговых войнах
В мировых торговых войнах никто не может выйти победителем, об этом 4 апреля предупредил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя повышение пошлин США.
«В торговой войне не может быть победителей. В настоящее время мы беспокоимся о наиболее уязвимых странах, которые в наименьшей степени подготовлены к тому, чтобы справиться с текущей ситуацией», — заявил он на брифинге. Трансляция велась на сайте ООН.
Представитель генсека добавил, что начавшаяся торговая война негативно отразится на реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), разработанных в 2015 году Генеральной ассамблеей ООН как «план для достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех».
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о масштабных мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для Европы этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми. На следующий день власти Китая приняли решение о введении ответных пошлин в 34% в отношении товаров, импортируемых из США.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 3 апреля заявил, что объявленные Трампом импортные пошлины являются ошибкой. Он подчеркнул, что текущая торговая система — достижение США, способствовавшее глобальному процветанию. Однако новый пакет пошлин ставит под сомнение достижения Европейского центробанка в борьбе с инфляцией и представляет угрозу для мировой экономики.
4 апреля аналитик Freedom Finance Global Юрий Ичкитидзе заявил, что торговая война между Китаем и США наносит ущерб обеим сторонам, а ситуация становится всё менее предсказуемой.