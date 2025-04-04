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Посол РФ рассказал о перспективах отношений с Сингапуром

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Фото: TASS/Zuma
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России и Сингапуру удалось сохранить каналы для совместной конструктивной работы по ряду взаимовыгодных направлений как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, заявил «Известиям» посол РФ в Сингапуре Николай Кудашев.

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«Проводим на регулярной основе обмен мнениями по актуальным вопросам российско-сингапурских отношений и региональной проблематики в рамках механизма межмидовских консультаций. В прошлом году в Сингапуре прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко с постоянным секретарем МИД Сингапура Альбертом Чуа. На апрель запланирована очередная встреча двух заместителей министра в Москве», — отметил дипломат.

В частности, стороны взаимодействуют в ООН, где Сингапур присоединился в качестве соавтора к инициированной Россией резолюции Генеральной Ассамблеи по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны. Делегации двух стран участвуют в работе крупных международных форумов на территории друг друга. Настрой сингапурцев на продолжение диалога дает надежду на возвращение двустороннего сотрудничества в нормальное русло, заявил посол РФ в Сингапуре.

«Вопрос о пересмотре республикой санкций пока, насколько нам известно, не стоит. Руководство страны остается на прежних антироссийских позициях в этом вопросе. Тем не менее настрой сингапурцев на продолжение диалога с нами по отдельным направлениям, как представляется, дает надежду на то, что в обозримой перспективе могут сформироваться предпосылки для возвращения всего комплекса двустороннего сотрудничества в нормальное русло», — подчеркнул Кудашев.

Продолжается диалог с Сингапуром по линии российских регионов (например, Москвы и Татарстана), охватывающий такие сферы, как образование, здравоохранение и наука.

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