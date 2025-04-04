Санкционное смягчение: в Сингапур могут начать поставки российского мяса

Товарооборот между РФ и Сингапуром увеличился на 81% с 2022 года и составил $4,5 млрд в 2024-м, заявил «Известиям» российский посол в Сингапуре Николай Кудашев. Идет работа над допуском российской мясной продукции на сингапурский рынок, отметил он. Стороны проводят регулярные политические консультации, а также взаимодействуют на международных площадках. Сингапур — единственная страна АСЕАН, которая ввела санкции против РФ, изменение позиции республики укрепит позиции России в регионе. О перспективах восстановления сотрудничества с Сингапуром — в материале «Известий».

Как развиваются отношения России и Сингапура

Товарооборот между РФ и Сингапуром увеличился на 81% с 2022 года и составил $4,5 млрд в 2024-м, заявил «Известиям» российский посол Николай Кудашев. Основным драйвером увеличения объемов торговли стал рост российского экспорта на 90% с 2022 года. В Сингапуре регулярно проходят бизнес-миссии российских компаний, а местные деловые круги активно участвуют в переговорах с бизнес-структурами РФ, подчеркнул дипломат.

— Мы видим перспективы и интерес со стороны местных организаций к развитию сотрудничества в сферах финансов (включая цифровые финансовые активы), робототехники, аддитивных и информационных технологий, кибербезопасности. Перспективное направление — поставки продовольствия, ведь 95% потребляемых здесь продуктов питания — импортные. Так, например, мы работаем над допуском российской мясной продукции на рынок Сингапура, включая взаимное признание сертификатов на продукцию халяль, — отметил дипломат.

Сингапур присоединился к антироссийским санкциям, в отличие от других стран АСЕАН, которые придерживаются более взвешенного подхода к украинскому конфликту. В частности, в 2022-м страна запретила своим финансовым учреждениям проводить операции и устанавливать деловые отношения с четырьмя российскими банками. В ответ Москва внесла Сингапур в список недружественных государств.

Проукраинская позиция Сингапура обусловлена тесными связями с США, которые, например, предоставляют стране подавляющее число вооружений и техники и имеют доступ к военно-морским базам и аэродромам на ее территории.

Однако России и Сингапуру удалось сохранить каналы для совместной конструктивной работы по ряду взаимовыгодных направлений как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, подчеркнул Николай Кудашев.

— Проводим на регулярной основе обмен мнениями по актуальным вопросам российско-сингапурских отношений и региональной проблематики в рамках механизма межмидовских консультаций. В прошлом году в Сингапуре прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Андрея Руденко с постоянным секретарем МИД Сингапура Альбертом Чуа. На апрель запланирована очередная встреча двух заместителей министра в Москве, — отметил дипломат.

Стороны взаимодействуют и в ООН, где Сингапур присоединился в качестве соавтора к инициированной Россией резолюции Генеральной Ассамблеи по поводу 80-летия окончания Второй мировой войны. Делегации двух стран участвуют в работе крупных международных форумов друг друга. Настрой на продолжение диалога дает надежду на возвращение двустороннего сотрудничества в нормальное русло, заявил посол РФ в Сингапуре.

— Вопрос о пересмотре республикой санкций пока, насколько нам известно, не стоит. Руководство страны остается на прежних антироссийских позициях в этом вопросе. Тем не менее настрой сингапурцев на продолжение диалога с нами по отдельным направлениям, как представляется, дает надежду на то, что в обозримой перспективе могут сформироваться предпосылки для возвращения всего комплекса двустороннего сотрудничества в нормальное русло, — подчеркнул Кудашев.

Важно, что РФ и Сингапур развивают сотрудничество в гуманитарных областях. В ведущих вузах города-государства преподается русский язык, а сингапурские студенты ездят на стажировки и обучение в Россию. Также продолжается строительство Российского культурного центра в комплексе с православным храмом. Выстроен отдельный трек взаимодействия с Сингапуром российских регионов, прежде всего Москвы и Татарстана.

Почему отношения с Сингапуром важны для РФ

Состояние диалога РФ и Сингапура влияет на взаимодействие с АСЕАН в целом, подчеркнул российский посол «Известиям». Именно в Сингапуре во время третьего саммита РФ – АСЕАН в 2018-м было одобрено совместное заявление о стратегическом партнерстве России и ассоциации, придавшее новый импульс отношениям с объединением.

— Известная антироссийская позиция Сингапура сказывается и на нашем взаимодействии в измерении Россия – АСЕАН, где мы сталкиваемся с попытками города-государства политизировать и украинизировать наш диалог с «десяткой». Тем не менее на отдельных направлениях, таких как цифровизация и культурно-гуманитарные обмены, имеется продвижение, формирующееся под воздействием общеасеановского духа и консенсуса, — отметил дипломат.

Для обеих стран выгодно продолжение взаимодействия в сфере торговли, инвестиций, новых технологий и образования. Именно с Сингапуром у ЕАЭС шли активные переговоры по инвестиционному соглашению, это новый опыт такого рода сотрудничества для ЕАЭС, отметила в беседе с «Известиями» директор центра АСЕАН ИМИ МГИМО Екатерина Колдунова.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что Москва работает над двусторонним соглашением о торговле услугами и инвестициях с Сингапуром. Оно необходимо для вступления в силу общего договора между Сингапуром и ЕАЭС о зоне свободной торговли — его подписали в 2019 году. Но процесс ратификации соглашения о ЗСТ может занять годы с учетом того, что государство входит в список недружественных. Кроме того, не все члены «евразийской пятерки» заключили соответствующие двусторонние документы со страной.

По данным ЦБ РФ, в 2019 году прямые инвестиции Сингапура в РФ составили $4,6 млрд. Совокупный же объем инвестиций Сингапура в Россию в 2020-м достиг $20 млрд. Помимо торговли активно развивалось взаимодействие в области инфраструктуры, особенно в плане сингапурского участия в развитии российских региональных аэропортов и логистики, рассказала Екатерина Колдунова.

Россия углубляет отношения с членами АСЕАН, в 2024 году товарооборот с этим объединением достиг исторического максимума. В январе 2024 года Россия получила статус цифрового партнера АСЕАН, который призван способствовать расширению профильного взаимодействия и продвижению в регионе современных российских решений в области цифровой экономики, «электронного правительства», оказания населению государственно-административных услуг.

Усиливалась кооперация АСЕАН с ЕАЭС и БРИКС, членом которого стала Индонезия, а Малайзия и Таиланд пополнили ряды государств-партнеров. Участники АСЕАН, за исключением Сингапура, занимают взвешенную позицию в отношении России. Постепенное восстановление отношений с одним из «азиатских тигров» и второй страной по величине ВВП на душу населения усилит позиции РФ в регионе.

АСЕАН — это один из столпов нового многополярного порядка, говорит «Известиям» востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока МАИС СПб Кирилл Котков. Поэтому выстраивание отношений с Сингапуром важно для укрепления диалога с ассоциацией в целом.

— Это крупное объединение, это все страны Юго-Восточной Азии, кроме Восточного Тимора. Это большое население, это развивающиеся экономики, это исторически дружественные России страны, такие как Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа. У нас сейчас и с Таиландом хорошие отношения, с Индонезией тоже неплохие, — добавил эксперт.

При этом считается, что Сингапур — это самая развитая страна в регионе. Но важно понимать, что она, по сути, ничего не производит. Это некий перевалочный пункт и хаб, который находится в стратегически важном месте: Малаккский пролив никак нельзя обойти при доставке товаров судами, которые идут из Индийского океана в Тихий или наоборот.

По словам Кирилла Коткова, отношения с Сингапуром будут развиваться строго по линии того, как будет складываться диалог России с США. Если будет потепление отношений между Москвой и Вашингтоном, то Сингапур сразу пойдет на отмену ограничений, уверен эксперт.