Белый дом объяснил отказ от ввода пошлин против РФ и еще трех стран

Президент США Дональд Трамп решил не вводить торговые пошлины на товары из России, Белоруссии, с Кубы и из КНДР, поскольку эти страны уже находятся под действием американских санкций. Об этом 3 апреля рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, слова которой приводит портал Axios.

«Однако Ливитт отметила, что Куба, Беларусь и <КНДР> также не были включены, потому что существующие тарифы и санкции в отношении них уже настолько высоки», — указано в публикации.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома добавила, что Россия может столкнуться с дополнительными строгими санкциями в будущем.

Трамп 2 апреля объявил о масштабных торговых мерах: базовые тарифы в 10% вводятся для всей поставляемой в США продукции. Для ЕС этот показатель повышен до 20%, а для Китая — до 34%. В своей речи президент назвал 2 апреля днем, когда американцы снова станут богатыми.