В Эстонии заявили о строительстве линии укреплений на границе с Россией

Правительство Эстонии осенью начнет возводить линию укреплений на границе с Россией. Об этом в среду, 2 апреля, сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

Сначала планируется построить опорный пункт из 14 бункеров на северо-востоке пограничной полосы и четыре бункера на юго-востоке. Укрепления должны будут выдерживать попадание боеприпасов калибра 152 мм. Всего построят до 600 бункеров.

При строительстве эстонские военные планируют учитывать опыт украинского конфликта. В случае начала вооруженного конфликта военные начнут размещать минные поля, а также подрывать мосты и трубопроводы в пограничной зоне, сообщил изданию представитель инженерных войск ВС Эстонии Айнар Афанасьев.

Ранее, 22 марта, сообщалось, что Литва планирует минировать границы с Россией и Белоруссией по примеру Польши. В Вильнюсе прошла встреча глав силовых ведомств стран Балтии, в ходе которой было принято решение усилить северо-восточный фланг противопехотными и противотанковыми минами.