Литва заявила о планах минировать границы с Россией и Белоруссией по примеру Польши
Литва планирует минировать границы с Россией и Белоруссией по примеру Польши. Об этом 22 марта сообщило минобороны государства.
В Вильнюсе прошла встреча глав силовых ведомств стран Балтии, в ходе которой было принято решение усилить северо-восточный фланг противопехотными и противотанковыми минами.
«По примеру Польши северо-восточная фланговая граница может быть укреплена многослойными укреплениями, включая, но не ограничиваясь противопехотными и противотанковыми минами. Партнеры региона намерены добиваться финансирования ЕС для достижения этой цели», — проинформировала пресс-служба минобороны Литвы.
Ранее, 18 марта, сообщалось, что пограничная служба Польши прибегает к чрезмерному использованию силы по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией. Польские пограничники избивают искателей убежища, стреляют по ним резиновыми пулями, раздевают их догола и спускают на них собак.