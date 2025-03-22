Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Путин и Вучич 9 мая проведут переговоры в Москве
Мир
СМИ узнали о тревоге союзников США на фоне изменения внешней политики Трампа
Мир
Сийярто заявил об отказе Венгрии снять вето на прием Украины в ЕС
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 23 марта
Общество
В Госдуму внесли проект о проезде автомобилей в водоохранных зонах
Происшествия
При атаке БПЛА по многоэтажке в Ростове-на-Дону повреждено 16 квартир
Мир
Захарова раскритиковала визит посла Канады на Пискаревское кладбище
Мир
В Швейцарии заявили о готовности участвовать в урегулировании конфликта на Украине
Спорт
Канадец Ливо установил рекорд по числу голов за один регулярный чемпионат КХЛ
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
Лидер оппозиции Турции Озель сообщил о миллионе протестующих в Стамбуле
Мир
На Украине сообщили о захвате раскольниками храма УПЦ в Киевской области
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Мир
Уиткофф назвал территории ключевой проблемой урегулирования конфликта на Украине
Интернет и технологии
В РКН сообщили о массированной DDoS-атаке на провайдер Lovit

Литва заявила о планах минировать границы с Россией и Белоруссией по примеру Польши

Минобороны Литвы: Литва хочет минировать границы с Россией и Белоруссией по примеру Польши
0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/BOGDAN HRYWNIAK
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Литва планирует минировать границы с Россией и Белоруссией по примеру Польши. Об этом 22 марта сообщило минобороны государства.

В Вильнюсе прошла встреча глав силовых ведомств стран Балтии, в ходе которой было принято решение усилить северо-восточный фланг противопехотными и противотанковыми минами.

«По примеру Польши северо-восточная фланговая граница может быть укреплена многослойными укреплениями, включая, но не ограничиваясь противопехотными и противотанковыми минами. Партнеры региона намерены добиваться финансирования ЕС для достижения этой цели», — проинформировала пресс-служба минобороны Литвы.

Под ружье: в Литве вводят всеобщий призыв
В стране совершенствуют систему военных комендатур

Ранее, 18 марта, сообщалось, что пограничная служба Польши прибегает к чрезмерному использованию силы по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией. Польские пограничники избивают искателей убежища, стреляют по ним резиновыми пулями, раздевают их догола и спускают на них собак.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025