Польшу обвинили в жестоком обращении с мигрантами на границе с Белоруссией
Пограничная служба Польши прибегает к чрезмерному использованию силы по отношению к мигрантам на границе с Белоруссией. Об этом 18 марта сообщило издание Politico со ссылкой на правозащитные организации Oxfam и Egala.
По их данным, польские пограничники избивают искателей убежища, стреляют по ним резиновыми пулями, раздевают их догола и спускают на них собак. Известно также о случаях отказа в оказании медицинской помощи беременным женщинам.
Правозащитники призвали власти Европейского союза (ЕС) расследовать нарушения европейского законодательства со стороны Польши, уточняет издание.
В феврале премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не будет соблюдать принятый Евросоюзом «Пакт о миграции» и принимать у себя мигрантов.
Пограничные службы Польши на рубеже с Белоруссией часто позволяют себе неправомерные действия в отношении тех, кто хочет перейти границу. Так, 5 января польские пограничники избили беженца из Сенегала и выбросили его на белорусскую территорию. Мужчина был обессилен и не мог самостоятельно передвигаться.