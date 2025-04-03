Большинство россиян выразили недовольство качеством квартир в новостройках

Среди опрошенных россиян 93% новоселов недовольны качеством квартир в новостройках, особенно дефектами окон и кривыми стенами, об этом «Известиям» 3 апреля рассказали аналитики сертификации новостроек Urban Grade, которые провели социологическое исследование среди россиян, получающих квартиры.

По данным исследования аналитиков, 93% новоселов столкнулись с теми или иными недочетами в квартирах и только 7% сказали, что всё в их новом жилье было идеально. Чаще всего покупатели новостроек сталкиваются с дефектами окон — 72% опрошенных выбрали этот вариант, 37% отметили кривые стены и пол и 35% — плохую вентиляцию. Также 22% оказались недовольны водопроводной системой и заметили протечки в новом доме, 20% — указали на проблемы с дверными конструкциями и 10% — на неполадки с электричеством.

«Наш опрос выявил удручающий факт того, что колоссальный процент покупателей недовольны качеством строительства новостроек, причем встречаются как относительно безобидные недочеты вроде неровностей стен или повреждения поверхностей стеклопакетов, так и довольно серьезные, даже опасные для жизни проблемы с проводкой и водопроводной системой», — пояснила учредитель и CEO проектов Urban Ольга Хасанова.

По ее словам, в результате другого опроса было установлено, что 47% респондентов сталкивались с ситуацией, когда класс, указанный застройщиком, не соответствовал реальным качественным характеристикам проекта. Кроме того, 25% участников опроса отметили, что не могут самостоятельно оценить соответствие класса и качества жилого комплекса. Всё это указывает на наличие системной проблемы в отрасли, связанной с необходимостью дополнительного контроля и аудита строящихся объектов. Также важно повысить уровень информированности населения о классификации жилых комплексов и улучшить знания потребителей.

По мнению специалистов, при получении квартиры от застройщика важно тщательно осмотреть все помещения, особенно инженерные системы, оконные и дверные проемы. Рекомендуется делать это вместе со специалистом. Если будут выявлены недостатки или несоответствия заявленным в договоре характеристикам, покупатель может предпринять три действия: потребовать от застройщика бесплатного устранения недостатков в разумные сроки, уменьшить цену договора пропорционально или получить возмещение своих расходов на исправление недочетов.

Также эксперты напоминают, что в новостройках действует гарантия до трех лет на всё инженерное оборудование, поэтому, в случае если управляющая компания установила, что причина проблем с инженерией в самом оборудовании, застройщик обязан их устранить.

Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Каждый восьмой (12%) планирует начать копить и откладывать деньги на покупку жилья, 10% респондентов планируют продать квартиру, говорится в результатах исследования компании Level Group.