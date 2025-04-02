Американист оценил перспективы Маска в статусе госслужащего

Предприниматель Илон Маск в статусе госслужащего расчищает авгиевы конюшни бюрократии США, стремясь с американским президентом Дональдом Трампом сделать экономику страны более эффективной, рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин 2 апреля. По его словам, это злит многих бюрократов.

«Маск, засучив рукава, начал расчищать авгиевы конюшни этой бюрократии, вот этой американской номенклатуры, пытаясь вместе с Трампом сделать американскую экономику более эффективной и конкурентоспособной», — отметил он.

В то же время эксперт уточнил, что пока рано говорить о результатах его работы.

При этом политолог предположил, что Маск колеблется, оставаться в составе команды Трампа или формально выйти из нее, потому что какой-то особой прибыли от госслужбы у него нет.

«Он и так имеет колоссальную прибыль, будучи одним из самых богатых людей в мире, с состоянием более $400 млрд. Но, находясь формально в этой команде, вызывает ненависть у радикально, экстремистски настроенных к нему граждан, которые сейчас повсеместно в США пытаются ему отомстить, громя машины Tesla», — добавил Блохин.

По его мнению, для миллиардера в реальности не так уж и важно быть в составе команды Трампа. Он может оказывать влияние, быть другом Трампа и вне трудовых отношений, как и многие другие финансовые доноры.

«У республиканцев и у демократов есть свои финансовые доноры. Маск — один из главных друзей и финансовых доноров Республиканской партии. Думаю, что сейчас Маск колеблется: остаться в команде либо формально ее покинуть. Но это на него не повлияет, не будет просто такой массовой ненависти к нему», — заключил американист.

Ранее, 31 марта, президент США заявил, что Маск в будущем может отстраниться от политики и государственного управления, чтобы снова посвятить всё свое время бизнесу. Однако Трамп постарается держать его в команде столько, сколько сможет.

27 марта миллиардер рассказал, что хочет сократить расходы правительства на $1 трлн. Он указал на большое количество мошенничеств и ненужных трат в американском правительстве.