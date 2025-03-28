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Маск заявил о намерении сократить расходы США на $1 трлн

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Фото: Global Look Press/Cfoto
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Глава департамента государственной эффективности США (DOGE), американский предприниматель Илон Маск заявил 27 марта, что хочет сократить расходы американского правительства на $1 трлн.

«Наша цель — сократить дефицит бюджета до $1 трлн <…> то есть вдвое. Снизить федеральные расходы с $7 трлн до $6 трлн», — заявил он телеканалу Fox News.

Он также отметил большое количество мошенничеств и ненужных трат в американском правительстве, приведя в пример опрос, на который, по его словам, было потрачено почти $1 млрд.

«Например, простой опрос, состоящий буквально из 10 вопросов. <…> Потрачен на него был почти миллиард. За простой интернет-опрос о том, нравится ли вам национальный парк, нужно отдать $1 млрд», — удивился Маск.

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Маск 31 января предложил сокращать расходы бюджета Соединенных Штатов по $4 млрд в день, чтобы снизить федеральный дефицит в 2026 году. По его мнению, даже такие меры приведут к дефициту бюджета в $1 трлн, однако экономический рост должен соответствовать этой цифре.

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