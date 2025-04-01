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Новая «Белоснежка» оказалась одним из самых значительных провалов Disney

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Фото: Walt Disney Pictures
dzen
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Ремейк классической диснеевской анимации «Белоснежка» появился на экранах отечественных кинотеатров спустя неделю после выхода в мировой прокат. Однако картину уже сочли провальной: к настоящему моменту ее сборы составляют менее $150 млн при бюджете в $250 млн, что сделало фильм одной из крупнейших неудач диснеевского кинопроизводства за последние годы.

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Первые замыслы студии сделать игровой ремейк своего первого полнометражного мультика относятся еще к 2012 году. Они были сорваны, потому что тут же вышли практически одновременно «Белоснежка: Месть гномов» и «Белоснежка и охотник», и оба фильма заслужили зрительское признание. В 2016 году «Белоснежка» была официально анонсирована, начался процесс написания сценария. Текст студию долго не устраивал, для работы приглашались всё новые звезды.

В 2021 году на роль Белоснежки утвердили Рэйчел Зеглер. Выбор на главную роль актрисы польско-колумбийского происхождения не одобрила общественность. Кроме того, звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж осудил решение Disney пригласить на роли гномов артистов-карликов. Студия заявила, что сделает этих персонажей целиком компьютерными, однако общественность такой вариант тоже не устроил.

Дополнительной проблемой стали политические взгляды актеров. Так, Зеглер публично поддержала палестинцев, а исполнительница роли королевы Галь Гадот — Израиль. В адрес Гадот стали поступать угрозы, Disney усилил ее охрану на площадке. Потом была забастовка гильдий актеров и продюсеров, картина не вышла весной 2024 года и была перенесена на 2025-й. А в 2024-м году Зеглер публично высказала свое негативное отношение к победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сказка кончилась: почему «Белоснежка» провалилась уже до начала проката

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