Монстры и люди: какие кинопремьеры ждут нас в апреле

Главным кинособытием апреля, несомненно, станет первый настоящий отечественный монстр-хоррор «Кракен» про схватку российской подлодки с чудовищем глубин. Фильм получился красивый, напряженный и захватывающий: стоит сходить, можно даже с детьми, если они, конечно, уже вышли из того возраста, когда вид гигантского спрута надолго обеспечит ночными кошмарами. Для озорников помладше подойдут «Денискины рассказы», а озорникам постарше должна понравиться криминальная комедия «Где наши деньги?», явно вдохновленная ранними фильмами Гая Ричи. О самых интересных кинопремьерах апреля рассказывают «Известия».

«Все, что тебя касается»

10 апреля

16-летняя Маша всю жизнь прожила без отца и, сколько себя помнит, мечтает познакомиться с ним. Однако мама держится стойко: все, что удалось за годы разузнать Маше об отце — это крайне редкое в наших краях имя Павел Соколов и тот факт, что родители познакомились на концерте группы «Звери». Интернет в помощь — Маша находит в сети аккаунт человека подходящего пола и возраста, обнаруживает там сообщение, что владелец страницы планирует пойти на юбилейный концерт «Зверей», и бежит из дома в Москву, надеясь в многотысячном зале отыскать мужчину, которого видела лишь на старом маленьком фото. И доберется, и найдет, и разрешит случившееся 16 лет назад страшное недоразумение, да еще и свою первую настоящую любовь встретит по дороге: в финале всех без исключения ждет хэппи-энд.

Посмотрев недавний фильм «Руки вверх!», вышедший при поддержке Сергея Жукова, Рома Зверь, похоже, увидел, что это хорошо, и задумал успех повторить. Умные продюсеры сделали работу над ошибками: историю группы в сюжет не пустили, заменив историей любви двух поколений ее поклонников. Зато песни стали не просто саундтреком, а камертоном настроения и истории эпохи, всех 16 лет, в которые разворачиваются события. Получилось удачно: фильм легкий, а знакомые песни навевают воспоминания о лихой, глупой и романтичной юности. Маркировка «12+» позволяет семейный кинопоход.

«Под огнем»

10 апреля

Действие фильма происходит в Ираке в 2006 году. Группа морских пехотинцев оказывается заблокированной в доме иракской семьи. Они — элита спецназа, у них за плечами — тысячи часов тренировок, но ситуация, в которую они попали, — из разряда чрезвычайных: квартал окружен и полон врагов, у бойцов на руках раненые, и чтобы вырваться из осады, им необходимо дождаться подкрепления, в ожидании которого придется продержаться бесконечные 90 минут.

Режиссер фильма Алекс Гарленд («Из машины», «Аннигиляция», «Судья Дредд») — большой специалист по хардкору: море крови, горы тел и подчеркнутый физиологизм происходящего на экране, из-за которого зрителю на каждом сюжетном повороте грозит досрочно расстаться с попкорном, — его фирменный стиль. Можно спорить, хороши ли подробные приемы для приключенческого философского «Пляжа», бывшего дебютной картиной режиссера, но вот в военно-исторической драме они оказываются как нельзя более кстати: напряжение не отпускает зрителей не на минуту. Если учесть, что над фильмом вместе с Гарлендом работал Рэй Мендоса, пришедший в кино прямо из «морских котиков» и взаправду воевавший в Ираке, у нас есть шанс получить жесткую военную драму не хуже «Черного ястреба» Ридли Скотта и «Морпехов» Сэма Мендеса. Любителям жанра приготовиться.

«Микки Монстр»

10 апреля

Вслед за убийцей — Винни Пухом и Пятачком с окровавленными клыками на экраны выходит Микки Монстр — жуткий Микки Маус, одетый, по словам шокированных свидетелей, в шорты и шапку. Последняя, надо думать, призвана прикрывать нежные ушки мышки-чудовища от крови, которая брызжет во все стороны чуть ли не с первых кадров. Для беззаботных отдыхающих прогулка на речном пароходике по Гудзону превращается в кровавый кошмар в исполнении любимого героя всех американских детишек, решившего, что окружающий мир недостоин того, чтобы его веселить, зато вполне созрел для гибели.

Катастрофа, как это часто бывает, разразилась из-за авторских прав, точнее, их отсутствия. Вышел срок владения образом из самого первого диснеевского мультфильма о проныре Микки «Пароход Уилли». Нынешний, переосмысленный творцами пароход детишек не порадует: еще и мышь-убийца не появится, а на борту уже развернутся разврат и вакханалия. Тут даже самый добрый Микки Маус не поможет. В роли Микки — Дэвид Ховард Торнтон, блиставший в хорроре «Ужасающий», о котором особо нечего сказать, кроме названия. «Микки Монстр» имеет маркировку «18+»: если рассудок и жизнь дороги вам, внемлите этому предупреждению.

«Где наши деньги?»

10 апреля

Троица друзей из маленького провинциального городка в 90-е мечтает прийти к успеху, измеряемому в твердой валюте. Угнав экскаватор, они двигают на нем навстречу мечте — взламывать хранилище местного банка, откуда выносят миллион рублей. Наутро, однако, выясняется, что в устроенном братанами хаосе из банка исчезло 25 миллионов — а значит, еще 24 либо скрысил кто-то из участников налета, либо остальные деньги под шумок забрал кто-то еще, и теперь они гуляют где-то по городу. Пацаны твердо намерены найти свои 24 миллиона, но это оказывается не так легко, как они рассчитывали.

Жанр криминальной комедии, неизменно любимый публикой, кажется таким обманчиво простым, что режиссеры годами и десятилетиями попадают в эту ловушку, разбавляя перестрелки шутками и раскладывая на путях грабителей банановую кожуру. Однако не всем дается: Гай Ричи, попавший с первой попытки в десятку своим «Карты, деньги, два ствола», стал отрадным исключением. Остальным к звездам приходится идти через тернии, а некоторые из терниев и не выбираются вовсе. Особенно это касается российских кинопроизводителей, упорно выстраивающих свои криминально-комедийные опыты в стиле шуток про тещу. Однако режиссер Владимир Зинкевич свой путь, похоже, нащупал. Его герои — живые, их глупости органичны, хитрости — естественны и динамично двигают сюжет. Идеален на своем месте Алексей Серебряков со своим фирменным взглядом, давно взвесившим и оценившим всю мерзость этого мира.

«Кракен»

17 апреля

Кажется, впервые на экраны выходит полноценный, без скидок отечественный монстр-фильм. Вопрос о том, кто кого поборет — слон или кит — обрел практическую плоскость: атомная подводная лодка встретится и вступит в схватку в Арктике с гигантским кракеном. Генералы беспокоятся о суперсекретном оружии на борту лодки, родные и друзья — о жизнях подводников, а капитан (Александр Петров — «Притяжение», «Лед», «Т-34») берет ответственность на себя и делает все, чтобы спасти своих людей из ловушки.

Николай Лебедев — режиссер, которому, похоже, тесно в рамках одного жанра: вслед за фантастическим «Змеиным источником» он снял военную драму «Звезда», за ней — фэнтези «Волкодав из рода серых псов», следом — спортивную драму «Легенда № 17», и, что самое удивительное, не допустил на столь извилистом пути ни одного провала. Все улеглось в шкалу где-то между «интересно» и «отлично». «Кракен», похоже, приблизится к ее верхнему делению. На первый взгляд, практически не к чему: удачный кастинг, профессиональная компьютерная графика, бодрый экшен. Финальную оценку, конечно, дадут зрители. Фильм 12+, школьники допускаются.

«Денискины рассказы»

24 апреля

Осенью Дениске Кораблеву предстоит идти в школу, а сейчас он на все три летних месяца уезжает вместе с родителями к бабушке на дачу, где его ждут все положенные мальчишкам летние приключения — драки с местными пацанами, стрельба из рогатки, разведывательные операции в заброшенных сараях, а также первая любовь, романтические мечты и даже полное приключений и опасностей путешествие на лодке во имя прекрасной дамы. Взрослые будут пугаться, ругаться и охать, но, в конце концов, все закончится хорошо, а значит, великовозрастные скептики будут посрамлены.

Экранизация, сделанная, как осторожно говорят создатели, «по мотивам» знаменитой книги, вышла довольно «травоядной». Там нет ни разбитых коленок, ни порванной любимой игрушки, а рассердившаяся бабушка не плачет и не грозит ремнем, а смешно квохчет хором с односельчанами. Умные друзья вовремя подскажут, как правильно жить: ведь каждый ребенок советской страны прекрасно знал, что «впечатление на девушек производят сильные мужчины с мышцами». Дачные интерьеры тоже прибыли откуда-то из иной эпохи: собравшиеся на скромной деревенской веранде десяток взрослых сиротливо кучкуются в центре залы с панорамными окнами, кажется, оснащенными пластиковыми рамами. И, вроде бы, ничего плохого нет в дурашливой рекламе глянцевого дачного счастья — но что-то все время режет глаз. То ли бабушка, выходящая в огород в белой блузке под пиджак, то ли велосипед, установленный на верхний багажник папиного авто колесом поперек воздушного потока. Неудобно, папа, так ездить, завалится ваша конструкция.